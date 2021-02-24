إبراهيموفيتش يتجه للغناء في مهرجان سانريمو وسط انتقادات وجدل في ميلان

ليس من المعتاد أن يغني أحد نجوم كرة القدم العالميين على الهواء مباشرة لمدة أربع ليال ضمن مهرجان موسيقي لكن هذا ما سيحدث في الأسبوع المقبل في بلدة سانريمو الإيطالية الصغيرة حين يصعد زلاتان إبراهيموفيتش على المسرح.

ومنذ الإعلان عن حضور مهاجم ميلان ليكون ضيف شرف المهرجان، الذي تقام فعالياته بين يومي الثاني والسادس من مارس آذار، تصدر الخبر عناوين الصحف لكن مع بعض الانتقادات لقراره وسط جدول متكدس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ومن المنتظر أن يشارك سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الغناء مع إبراهيموفيتش وسبق أن وصف المهاجم السويدي الأسبوع الماضي بأنه ”مغن سيىء“ على سبيل المزاح.

وانتقد اثنان من المدربين الإيطاليين مشاركة اللاعب البالغ عمره 39 عاما في المهرجان.

وقال فابيو كابيلو لمحطة سكاي سبورتس الإيطالية الأسبوع الماضي: ”أراد (إبراهيموفيتش) المشاركة لكن اللاعب المحترف يجب أن يتعامل بجدية والتزام خلال التدريبات وهذا هو النقيض في رأيي“.

كما ألقى أريغو ساكي مدرب ميلان السابق باللوم على إبراهيموفيتش رغم أن اللاعب وقع على عقد ظهوره في سانريمو قبل تجديد عقده مع ميلان الصيف الماضي.

وأبلغ ساكي صحيفة غازيتا ديلو سبورت يوم الإثنين أن ”الفريق يأتي أولا وكان يجب على (إبراهيموفيتش) أن يرفض الظهور“.

وتعجب رئيس ميلان السابق سيلفيو برلسكوني في موقف النادي.

وقال للصحفيين هذا الأسبوع: ”من الواضح أن إبراهيموفيتش يحتاج للراحة وبدون هذه الاحتمالية لا يمكنني فهم كيف وافق ميلان على طلب من هذا النوع“.

* جدول مشحون

ومن الصعب تخيل هذه الخطوة في مسابقات أخرى للدوري في العالم خاصة في منتصف موسم في غاية الأهمية.

وإبراهيموفيتش هو هداف ميلان الأول هذا الموسم برصيد 14 هدفا وتبقى الفرصة سانحة أمام فريق المدرب ستيفانو بيولي لتحقيق أول لقب للدوري خلال عقد إذ يبتعد عن غريمه المتصدر إنتر ميلان بفارق أربع نقاط بعد مرور 23 جولة.



وتأتي رحلة إبراهيموفيتش للغناء بمنطقة الريفيرا الإيطالية وسط أسبوع مشحون بالدوري حيث يلعب ميلان ضد أودينيزي يوم الأربعاء المقبل قبل أن يزور فيرونا يوم الأحد التالي.

وأوضح ميلان لرويترز أن مشاركة إبراهيموفيتش في المهرجان لا تعني استبعاده من أي مباراة.

وسيصعد اللاعب السويدي على المسرح كل ليلة بالمهرجان باستثناء الأربعاء حين يعود إلى ميلانو لمواجهة أودينيزي.

أما في سانريمو سيتدرب إبراهيموفيتش بمساعدة طاقم ميلان أيام الثلاثاء والجمعة والسبت قبل أن يجتمع بزملائه في فيرونا صباح الأحد.