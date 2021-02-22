رياضة

مع تألق نجل إيتو في أمم أفريقيا للش...
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مع تألق نجل إيتو في أمم أفريقيا للشباب.. إيزاك دروغبا يدشن مسيرته الاحترافية في إيطاليا (فيديو)

قدم إيزاك دروغبا، ابن مهاجم تشيلسي وكوت ديفوار السابق ديدييه دروغبا، أوراق اعتماده مع فريقه الجديد فولغوري كاراتيزي، المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قدم إيزاك دروغبا، ابن مهاجم تشيلسي وكوت ديفوار السابق ديدييه دروغبا، أوراق اعتماده مع فريقه الجديد فولغوري كاراتيزي، المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي الذي انضم له أخيرا.

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 20 عاما، والذي يلعب مهاجما مثل والده إلى النادي المنتمي لمنطقة لومبارديا بعد فترات مع فرق الشباب في تشيلسي وفريق تحت 19 عاما والفريق الثاني لنادي غانغون الفرنسي.

وظهر اللاعب في مباراة فريقه ضد سالوزو، والتي انتهت بفوز فولغوري (4-1)، حيث شارك لمدة 10 دقائق.

ويحتل كاراتيزي المركز الثامن في مجموعته الأولى برصيد 32 نقطة.

وكان والده ديدييه انطلقت مسيرته في دوري الدرجة الثانية الفرنسي مع لومان وفاز بعد ذلك بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وأربعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي.

كما فاز بلقب في تركيا مع غلطة سراي وأصبح هداف كوت ديفوار على مر العصور قبل الاعتزال في 2018.

ابن إيتو

وأخيرا تألق إيتان نجل صامويل إيتو أسطورة الكرة الكاميرونية، الذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة أفريقيا للشباب أقل من 20 عاما المقامة في موريتانيا.

وجذب اللاعب الشاب الأنظار إليه، في أول ظهور رسمي، حيث سجّل هدفين ضد منتخب موزمبيق، واختير أفضل لاعب في اللقاء.


وإيتو ودورغبا يعتبران ضمن أبرز لاعبي الكرة الأفريقية على مر تاريخها سواء من لعبوا داخل القارة أو الذين احترفوا في أوروبا.

ومثل إيتو أندية أوروبية عملاقة مثل: برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد، كما لعب دروغبا لتشيلسي ومارسيليا، وحققا ألقابا عديدة لأنديتهما ومنتخبي بلديهما.

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