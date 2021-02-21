هل سخر لوكاكو من إبراهيموفيتش بعد هدفه في ديربي ميلانو؟

تفوق البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان على السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان في سعيهما للحصول على لقب ”سيد ميلانو“، حيث ساهم بفوز إنتر بثلاثية نظيفة في ديربي المدينة الإيطالية، وبدا كأنه يسخر من المهاجم السويدي خلال احتفاله بهدفه.

وبلغ لوكاكو قمة مستواه في ديربي الغضب، حيث صنع المهاجم البلجيكي هدفًا، وهز الشباك ليضع فريقه في طريق حصد لقب الدوري لأول مرة في 11 عامًا.

وبخروجه من دوري أبطال أوروبا، وكأس إيطاليا، لا يوجد ما يبعد إنتر عن هدفه الوحيد المتبقي وهو حصد أول لقب له في الدوري منذ حصد الثلاثية العام 2010 مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

رد فعل زلاتان إبراهيموفيتش بعد هدف لوكاكو في #ديربي_الغضب pic.twitter.com/kA8hrMnL4Y — إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2021

وتعرض لوكاكو لانتقادات خلال مسيرته، لكنه أظهر إمكاناته المذهلة في هدف إنتر الثالث والسادس له في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات ليعتلي صدارة قائمة هدافي الدوري.

وكانت القمة منتظرة لأكثر من سبب، حيث كانت المواجهة الأولى بين لوكاكو، وإبراهيموفيتش، منذ مشاجرتهما الشهيرة في كأس إيطاليا، الشهر الماضي، بينما لم ينجح المهاجم السويدي البالغ من العمر 39 عامًا بترك بصمته، فيما صنع لوكاكو كل الفارق.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن لوكاكو انطلق نحو الراية الركنية بعد هدفه ليحتفل بالإشارة إلى صدره والصياح بشدة، وانقسمت الجماهير حول ما قاله لوكاكو، حيث سمع البعض كلمة ”Dio، diooo“ ، والتي تُترجم بالإنجليزية إلى ”إله“، بينما يعتقد البعض الآخر أن البلجيكي قال ”Io“ بمعنى ”أنا“.

ويعتقد الكثيرون أنه كان من الممكن أن يكون بهذا الاحتفال يستهدف إبراهيموفيتش بعد مشاجرتهما في كأس إيطاليا، الشهر الماضي.

ووصف إبراهيموفيتش نفسه علنًا بأنه ”إله ميلان“، بعد أن غير حظوظ الفريق منذ عودته من لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي، العام الماضي. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال على تويتر:“لم يكن لميلان ملك قط ، لديه إله“.

وشارك لوكاكو وإبرا، الزملاء سابقًا في مانشستر يونايتد، في مواجهة ساخنة في دور الثمانية لكأس إيطاليا، الشهر الماضي، حيث انخرط الثنائي في مواجهة غاضبة في الشوط الأول من المباراة.

ويبدو أن لوكاكو قال للسويدي المخضرم يا ”ابن **** وكذلك ”*** زوجتك“، بينما تردد أن إبراهيموفيتش ردَّ بإساءة عنصرية، ووصف لوكاكو بالقرد أثناء التبادل الكلمات.