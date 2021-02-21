ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. لوكاكو يتجاوز كريستيانو رونالدو

سجل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفين، وزميله البلجيكي روميلو لوكاكو هدفا في مباراة إنتر ميلان مع ميلان في قمة مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

ووقع لاوتارو الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 57، من داخل المنطقة نفسها أيضا بمساعدة إيفان بيريسيتش.

وعزز لوكاكو تقدم إنتر ميلان بالهدف الثالث في الدقيقة 66 بمساعدة بيريسيتش أيضا.

ورفع لوكاكو رصيده إلى 17 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدروي الإيطالي، مقابل 13 هدفا للاوتارو مارتينيز في المركز الرابع.

ويتصدر لوكاكو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي متقدما بهدف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

ثم يأتي إبراهيموفيتش لاعب ميلان، وشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، وفي رصيد كل منهما 14 هدفا.

وفيما يأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

1. روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 17 هدفا.

2. كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 16 هدفا.

3. زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان)، وشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، ولكل منهما 14 هدفا.

4. لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 13 هدفا.