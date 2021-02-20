تقرير: سونينغ تتفاوض على بيع أغلب أسهم إنتر ميلان

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، إن مجموعة ”سونينغ“ التي تملك إنتر ميلان تتفاوض على بيع أغلب أسهم النادي لصندوق ”BC Partners“.

وكان ستيفن زهانغ، رئيس سونينغ، قد أعلن أمس الجمعة، أن المجموعة ستخفض استثماراتها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ”لا ريبوبليكا“ أن سونينغ استقرت على بيع أغلب أسهم النادي، لحاجتها لـ 200 مليون يورو من عائدات البيع.

وأوضحت أن سونينغ عاشت عاما صعبا منذ جائحة فيروس كورونا، بسبب القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة الصينية على الاستثمار في كرة القدم.

وأوضحت أن ”BC Partners“ وضعت يوم 31 مارس المقبل موعدا نهائيا لعملية البيع بسبب وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

وأشارت إلى أن ”BC Partners“ وضعت عرضا لسونينغ بقيمة 750 مليون يورو، بينما تطلب المجموعة الصينية مليار يورو.

وعيّن ستيفن زهانغ رئيسا لإنتر ميلان في أكتوبر 2018، وكان حينها يبلغ من العمر 26 عاما، وهو الرئيس رقم 21 عبر تاريخ النادي، حيث حل محل الإندونيسي إيريك توهير.

تجدر الإشارة إلى أن إنتر ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة بعد مرور 22 جولة ويتقدم بنقطة وحيدة عن ميلان الثاني.