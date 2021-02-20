الصحف الرياضية: هالاند المرغوب فيه.. من أجل لقب الدوري.. وكلوب: لا ثأر (صور)

شكلت مباريات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية، وأبرزها الديربي بين ليفربول وإيفرتون في إنجلترا، ولقاءا أتلتيكو مدريد مع ليفانتي، وبلد الوليد ضد ريال مدريد في إسبانيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بثورة رونالد كومان الثانية في برشلونة والنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، وتعليقات عنصرية جديدة ضد البرازيلي وليان، ونهائي بطولة أستراليا المفتوحة بين ديوكوفيتش وميدفيديف.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي في إقراره وكتبت: ”دوري أبطال جديد قد ولد“.

كما تحدثت عن مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”أكثر صعوبة مرة أخرى بالنسبة لزيدان دون بنزيما“.

كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد المتصدر وليفانتي وكتبت: ”ليمار يعود وكاراسكو يغيب“.

واهتمت أيضا بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي ميدفيديف.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة والتغييرات المنتظرة من المدرب الهولندي رونالد كومان وكتبت: ”كومان يرغب في أن يقود الثورة الثانية“ وتحدثت عن عودة المدافع رونالد أراخو وكتبت: ”أراخو يعود الأسبوع القادم“.

واهتمت الصحيفة بمباراة الدوري الإسباني وكتبت عن لقاء أتلتيكو مدريد المتصدر أمام ليفانتي: ”أتلتيكو لا يملك هامشا للفشل“، وعن لقاء بلد الوليد وريال مدريد: ”ريال مدريد يجد نفسه دون كريم بنزيما“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند المطلوب في برشلونة وكتبت: ”هالاند المرغوب فيه“.

كما تحدثت عن مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”زيدان دون بنزيما الذي قد يغيب أيضا عن لقاء دوري الأبطال“، وأيضا عن لقاء أتلتيكو مدريد وليفانتي كتبت: ”المتصدر يفقد كاراسكو ويستعيد ليمار“.

كما اهتمت الصحيفة بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة الذي سيجمع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي ميدفيديف.

أس

ركزت الصحيفة على لقاءي المتصدر أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي وريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني وكتبت: ”من أجل لقب الدوري“.

كما تحدثت عن ”لاماسيا“ مدرسة برشلونة وكتبت: ”أمجاد لاماسيا في مهب الريح“.

كما اهتمت بتأهل الروسي ميدفيديف لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لمواجهة الصربي ديوكوفيتش.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة ليفربول وإيفرتون ديربي الميرسيسايد وكتبت: ”كلوب: لا ثأر“.

كما اهتمت بالتعليقات العنصرية التي مست البرازيلي وليان لاعب آرسنال وكتبت: ”ويليان يدعو للتغيير بعد تعليقات عنصرية على إنستغرام“.

واهتمت بفوز وولفرهامبتون على ليدز يونايتد في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون أمام ستاد بريست 3/2 في الدوري الفرنسي وصعوده لمشاركة ليل الصدارة مؤقتا وكتبت: ”أولمبيك ليون يشعل النار ويرتجف“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس وكتبت: ”ديبالا : أسرع بسرعة“.

كما اهتمت بفوز تورينو أمام كالياري في الدوري الإيطالي وكتبت: ”تورينو بالقلب“.

واهتمت أيضا بتصريحات جيانلويجي دوناروما حارس ميلان وكتبت: ”جيجيو 200: ”أرى إبراهيموفيتش حاسما“.

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات ستيفين زهانغ مالك إنتر ميلان وكتبت: ”زهانغ كلمات الوداع“.

كما تحدثت عن تصريحات البرتغالي لياو لاعب ميلان وكتبت: ”لياو: مع إبراهيموفيتش الأمر أكثر سهولة“.

واهتمت الصحيفة بنابولي وكتبت: ”غاتوزو بقي وحيدا، كل شيء منقسم“.