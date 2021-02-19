الصحف الرياضية: هالاند ومبابي ورثة العرش.. برشلونة لن يستسلم.. ميسي إلى السيتي

شكلت نتائج مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي وتحقيق الأندية الإنجليزية لنتائج جيدة خارج ملعبها العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمستقبل سيرجيو راموس، وتقليص مانشستر سيتي لعرضه لليونيل ميسي، وانتقال عرش كرة القدم نحو هالاند ومبابي، ورغبة برشلونة في الصراع حول لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وفوز منتخب إسبانيا 13-0 على أذربيجان في تصفيات أمم أوروبا للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد وكتبت: “ كاسيميرو: الآن يأتي الوقت الجميل ”

كما اهتمت بفوز غرناطة 2-0 على نابولي وفوز فياريال خارج ملعبه على ريد بول سالزبورغ 2-0 وخسارة ريال سوسيداد في ملعبه أمام مانشستر يونايتد 4-0 في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي.

واهتمت أيضا بفوز منتخب إسبانيا للسيدات 13 -0 على منتخب أذربيجان في تصفيات أمم أوروبا للسيدات.

سبورت

ركزت الصحيفة على مجموع المبالغ التي سيحصل عليها برشلونة من أتلتيكو مدريد من خلال المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز وكتبت: ”11 مليون يورو من أجل سواريز ”

كما تحدثت عن صراع لقب الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة متشبث بلقب الدوري الإسباني ”

واهتمت بمستقبل سيرجيو راموس مع الفريق الملكي وكتبت: ”سيرجيو راموس قد يقول نعم لريال مدريد ”

كما اهتمت بنتائج لقاء ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي وكتبت: ”غرناطة وفياريال في الطريق الصحيح ”

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مصير أبناء مدرسة برشلونة “ لاماسيا“ وكتبت: واحد في واحد من لاماسيا ”

كما تحدثت عن برشلونة ومستقبل الفريق وكتبت: ”لا يسمح الاستسلام ”

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إسبانيا للسيدات 13-0 على أذربيجان في تصفيات أمم أوروبا ونتائج ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي وكتبت:“ غرناطة وفياريال يفوزان في الدوري الأوروبي ”

آس

ركزت الصحيفة على انتقال نجومية كرة القدم من رونالدو وميسي إلى كليان مبابي وإيرلينغ هالاند وكتبت:“ الاستيلاء على العرش ”

كما تحدثت عن تصريحات وكيل الويلزي غاريث بيل المعار من ريال مدريد لتوتنهام وكتبت: ”وكيل غاريث بيل يصف مشجعي ريال مدريد بالحمقى ”

الصحيفة اهتمت بماركوس لورينتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد وكتبت: ”ماركوس لورينتي لاعب الوسط الأكثر حسما في الدوري الإسباني ”

كما اهتمت ببرشلونة وكتبت: ”فريق برشلونة يتحضر لتحقيق ريمونتادا في لقاء كأس الملك ”

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد وتوتنهام أمام ولفسبيرجر النمساوي خارج ملعبهما في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي وكتبت: ”القوة الغاشمة ”

كما اهتمت بتعادل آرسنال في البرتغال أمام بنفيكا وليستر سيتي في التشيك أمام سلافيا براغ.

ذا صن

ركزت الصحيفة على عرض جديد من مانشستر ستي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت: ”مانشستر سيتي يقلص عرضه لليونيل ميسي لمبلغ كبير يصل 170 مليون جنيه إسترليني ”

كما اهتمت بنتائج الفرق الإنجليزية في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي حيث فاز كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام خارج ملعبهما وتعادل ليستر سيتي وآرسنال في أرض المنافسين وكتبت: ”جولة خارج الملاعب ”

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على خسارة ليل بملعبه أمام أياكس أمستردام في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي وكتبت:“ خيبة أمل ”

كما اهتمت بلقاء أولمبيك ليون و ستاد بريست في الدوري الفرنسي وكتبت: ”الصدارة في تفكير أولمبيك ليون ”

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان أمام سرفينا زفيزدا الصربي 2-2 في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي قبل مواجهة الديربي أمام انتر ميلانو وكتبت: ”كم هو الديربي ثقيل ”

كما اهتمت بفوز روما 2-0 على سبورتينغ براغا وهزيمة نابولي 2-0 أمام غرناطة وكتبت: ”روما قدمين في دور 16 ونابولي تقريبا خارج المسابقة ”

كما اهتمت بالدنماركي كريستيان إريكسن لاعب أنتر ميلانو وكتبت: ”إنتر ميلان: كم يزن إريكسن ؟ ”