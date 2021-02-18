ذا صن: مانشستر سيتي يضع 170 مليون يورو على الطاولة للتعاقد مع ميسي‎

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد لتقديم عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021، وقد قام بالتوقيع عليه في 25 نوفمبر 2017، وهو ما يعني أن مدة العقد هي 4 مواسم تنتهي بنهاية هذا الموسم.

صحيفة ”ذا صن“ البريطانية قالت في عددها الصادر اليوم الجمعة أن نادي مانشستر سيتي سيضع 170 على الطاولة للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني في السيف المقبل، من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي أول الأندية التي وافقت على طلبات خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني، والذي قال إن من يرغب في التعاقد مع ابنه عليه وضع الأموال على الطاولة.

ويسعى باريس سان جيرمان للحصول على خدمات ميسي أيضًا، ما سيجعل المنافسة بين الناديين شرسة.

وأوضحت الصحيفة أن سيتي يريد ميسي في صفقة لعب لمدة عامين في ملعب الاتحاد، قبل الالتزام بموسمين آخرين في نادي نيويورك سيتي الأمريكي أحد أفرع أندية ”سيتي كلوب“.

ومن الممكن أن تمتد الصفقة بين ميسي ومجموعة سيتي لثماني سنوات والتي ستشهد أيضًا قيامه بمهام سفير عبر مجموعة City Football Group ، والتي تغطي عشرة أندية عبر أربع قارات، ويمكن أن يشمل ذلك اللعب لمدة عام في الهند أو الإمارات العربية المتحدة، اعتمادًا على مدى لياقته مع اقتراب سن الأربعين.