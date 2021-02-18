الدوري الأوروبي.. فوز مانشستر يونايتد وتوتنهام وميلان يتعادل

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكلٍ كبير من التأهل إلى دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي، عقب تغلبه على مضيفه ريال سوسييداد بأربعة أهداف دون رد، الخميس، في ذهاب دور الـ 32.

وجاء هدف يونايتد الأول عند الدقيقة 27، من كرة أرسلها ماركوس راشفورد إلى داخل منطقة الجزاء، فشل حارس مرمى ودفاع سوسييداد في التعامل معها، لتصل إلى البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وتابع الفريق الضيف فرض أفضليته واستطاع تعزيز تقدمه بهدفين متتاليين، حملا توقيع كل من برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد في الدقيقتين 57 و64.

ومع دخول المباراة وقتها البديل، أضاف اليونايتد هدفًا رابعًا جاء عن طريق المهاجم الويلزي دانيل جيمس.

ذهاب دور الـ 32 لـ #الدوري_الأوروبي:

ريال سوسييداد 0-4 مانشستر يونايتد

وولفسبيرجر النمساوي 1-4 توتنهام

سرفينا زفيزدا الصربي 2-2 ميلان

سلافيا براغ 0-0 ليستر سيتي

براغا البرتغالي 0-2 روما

يونغ بويز السويسري 4-3

باير ليفركوزن.. اولمبياكوس 4-2

دينامو كييف 1-1 كلوب بروج pic.twitter.com/TJhZ6PuESr — إرم سبورت (@EremSports) February 18, 2021

ولحساب الدور ذاته، تمكن توتنهام هوتسبير من الخروج منتصرًا من ملعب مضيفه وولفسبيرجر النمساوي بأربعة أهداف لواحد، في حين تعادل الفريق الإنجليزي الآخر ليستر سيتي مع سلافيا براغ التشيكي من دون أهداف على أرض الأخير.

ميلان يتعادل أمام رد ستار

سجل البديل ميلان بافكوف هدفا بالرأس في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود رد ستار الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين للتعادل 2-2 على أرضه مع ميلان، في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس.

تقدم ميلان 1-صفر و2-1 بفضل هدف عسكي من رادوفان بانكوف، وركلة جزاء سجلها تيو هرنانديز، لكن رد ستار الذي طرد لاعبه ميلان روديتش في الدقيقة 76 قلص الفارق بواسطة جيلور كانجا من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل بضربة رأس من بافكوف في الرمق الأخير.

وسجل ميلان هدفين ألغاهما الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو في أول 12 دقيقة، وأهدر العديد من الفرص قبل أن يضع بانكوف الكرة في مرمى حارسه ميلان بوريان في الدقيقة 42، أثناء محاولته تشتيت تمريرة عرضية.

وتعادل رد ستار على عكس سير اللعب في الدقيقة 51، حين لمس أليسيو رومانيولي الكرة في المنطقة ليسدد كانجا ركلة الجزاء بنجاح.

واستعاد الفريق الزائر تقدمه بعد مرور ساعة بعد أن عرقل بانكوف منافسه هرنانديز بعد هجمة مرتدة لميلان، ليحرز منها الظهير الأيسر هدفا من ركلة جزاء.

وأنقذ الحارس بوريان تسديدة من صمويل كاستييخو في منتصف الشوط الثاني، وتصدى لضربة رأس أخرى بعد طرد روديتش لحصوله على الإنذار الثاني.

لكن الفريق صاحب الضيافة حصل على ركلة ركنية في الثواني الأخيرة، وارتقى بافكوف، الذي هز الشباك مرتين في انتصار رد ستار 2-صفر على ليفربول في موسم 2018-2019 في دور المجموعات لدوري الأبطال في الملعب ذاته، فوق العديد من اللاعبين ليسدد الكرة برأسه في الشباك ويدرك التعادل.

روما يضع قدما في دور الـ16

وضع روما الإيطالي قدما في دور الستة عشر، بعد فوزه على مضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي 2 – صفر. وسجل إدين دزيكو الهدف الأول لروما في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف بورخا مايورال الهدف الثاني في الدقيقة 86. وشهدت المباراة تعرض ريكاردو إيسخايو لاعب براجا للطرد بعد تلقيه الباقة الصفراء الثانية في الدقيقة 54.

وتغلب أولمبياكوس اليوناني على ضيفه أيندهوفن الهولندي 4 – 2. وتقدم الفريق اليوناني في الدقيقة التاسعة عن طريق أندرياس بوشالاكيس، قبل أن يسجل إيران زاهافي هدف التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 14. وفي الدقيقة 37 سجل يان مفيلا الهدف الثاني لأولمبياكوس، قبل أن يدرك زاهافي التعادل مجددا لأيندهوفن في الدقيقة 39، لكن يوسف العربي اختتم الشوط الأول بالهدف الثالث لأولمبياكوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 83، أضاف يورجوس ماسوراس الهدف الرابع لأولمبياكوس.

وفي مباريات أخرى بالدور ذاته، تغلب يونج بويز السويسري على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 4 – 3، وفاز دينامو زغرب الكرواتي على مضيفه كرسنودار الروسي 3 – 2، فيما تعادل دينامو كييف الأوكراني 1 – 1 مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي.

وتقام مواجهات الإياب في 24 و25 من الشهر الحالي.