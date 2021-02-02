خبير: ميسي منح برشلونة 619 مليون يورو وحصل على 383

ركزت صحيفة ”سبورت “ على الجدل الدائر حول تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة والمبلغ الخرافي الذي كلف الفريق في عقده الأخير والبالغ 555 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن قيمة ميسي وما قدمه لا تقاس بالأموال، لكنها اعتمدت على خبير وهو مارك سيريا، المدير العام لشركة ”Diagonal Inversiones“، وهي وكالة عقارات في برشلونة.

وبحسب الخبير فإن النجم الأرجنتيني يعتبر استثمارا في برشلونة، وقارنه بالبرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان الذي اعتبره مجرد تكلفة على فريقه.

وأكد الخبير أن ميسي ساهم في السنوات الأخيرة دون احتساب الموسم الأخير في أكثر من 30 في المئة من إيرادات برشلونة. وبلغة الأرقام فإن النجم الأرجنتيني منح برشلونة أكثر من 619.265.000 مليون يورو وحصل على 383.655.000 وترك فائضا لبرشلونة يبلغ أكثر من 235 مليون يورو.

تسريب عقد ميسي الضخم.. تمهيد لرحيله أم بهدف إحراجه؟! pic.twitter.com/XX8XfliQ4f — إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2021



واعتبر الخبير أن الدراسة تعتمد على برشلونة كشركة وقيمة ميسي فيها حيث يعتبر العامل المهم في إيراداتها، وأن مساهمته يمكن أن تصل إلى 50 في المئة.

وأكد الخبير مارك سيريا أن ميسي مطالب في الوقت الحالي بتخفيض رواتبه مع برشلونة بحوالي 40 في المئة وعقد مدى الحياة، واعتبر أنه سيكون الرابح على المدى الطويل، كما أنه سيخلق تأثيرا على البقية وسيتبعه جميع زملائه.

وكانت صحيفة ألموندو الإسبانية قد فجرت جدلا واسعا بالكشف عن قيمة عقد ميسي في الفترة من 2017 حتى 2021، وهو العقد الذي حصل اللاعب خلاله على 555 مليون يورو أي ما يوازي 138 مليون يورو سنويا ليصبح الرياضي الأغلى في التاريخ.

وما زاد الجدل حول عقد ميسي هو الوضع المادي الصعب الذي يعيشه برشلونة.