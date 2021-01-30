الصحف الرياضية: أنسو فاتي في المرحلة الأخيرة.. ثلاثي 2021.. وكين مزيل للألم (صور)

شكلت مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية وأبرزها مباراتا ريال مدريد مع ليفانتي، وآرسنال أمام مانشستر يونايتد، وإصابة هاري كين نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، وإقصاء منتخبي إسبانيا وفرنسا من نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بفوز أولمبيك ليون وتصدره مؤقتا ترتيب الدوري الفرنسي، وتطورات صفقة إيريك غارسيا، وقرب عودة أنسو فاتي في برشلونة، ونهائي كأس ليبرتادوريس بين سانتوس وبالميراس في ماراكانا، والصراع الثلاثي حول لقب الدوري الإيطالي.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني وكتبت: ”المنحدر الأخير في يناير“.

كما تحدثت عن نهائي كأس ليبرتادوريس بين سانتوس وبالميراس البرازيليين ومباريات السبت في الدوري الإسباني.

واهتمت الصحيفة بإقصاء منتخب إسبانيا أمام الدنمارك من نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة الإسباني إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي التي يسعى خلفها برشلونة وكتبت: ”مرة أخرى فوضى مع إيريك غارسيا“.

وتحدثت الصحيفة أيضا عن أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب وكتبت: ”أنسو فاتي في المرحلة الأخيرة من التعافي والعودة للعب“.

واهتمت الصحيفة بمباراة ريال مدريد وليفانتي وكتبت: ”ريال مدريد الذي يعاني من الهزيمة يستضيف ليفانتي“.

كما اهتمت الصحيفة بإقصاء المنتخب الإسباني أمام الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد وكتبت: ”منتخب إسبانيا يسقط أمام باب النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع رونالد أروخو مدافع برشلونة الشاب وكتبت: ”أروخو: أرى نفسي لمدة 10 سنوات قادمة في برشلونة“.

كما تحدثت عن مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد بـ16 لاعبا فقط أمام ليفانتي بسبب الإصابات“.

كما اهتمت بإقصاء المنتخب الإسباني من نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد أمام الدنمارك وكتبت: ”إسبانيا تلعب من أجل البرونز“.

كما اهتمت بنهائي كأس ليبرتادوريس بين سانتوس وبالميراس وكتبت: ”نهائي ليبرتادوريس يتوج ملك ماراكانا“.

أس

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني وثلاثي هجوم الفريق الملكي هازارد وأسينسيو وبنزيما وكتبت: ”ثلاثي 2021“.

كما تحدثت عن إقصاء المنتخب الإسباني أمام الدنمارك من نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد وكتبت: ”من أجل البرونزية“.

واهتمت بالجدل بين المرشحين لرئاسة برشلونة وكتبت: ”فاتي وبيدري وأروخو ضمن النقاش الانتخابي“.

وكذلك اهتمت الصحيفة بتصريحات السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد وكتبت: ”أوبلاك: إن رغب جواو فيلكس فسيصبح أفضل لاعب في العالم“.

الصحافة البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”أولي جونار سولشاير طالب لاعبي مانشستر يونايتد بالعودة في مواجهة آرسنال لإشعال المنافسة مجددا على اللقب“.

كما تحدثت عن هاري كين مهاجم توتنهام وكتبت: ”كين مزيل للألم“.

واهتمت الصحيفة بليفربول وكتبت: ”كلوب يطارد مدافعين“ وبجوردان بيكفورد حارس إيفرتون ومنتخب إنجلترا وكتبت: ”بيكفورد: الكثير من العناء“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة هاري كين نجم توتنهام وكتبت: ”ألم هاري كين“.

كما تحدثت عن مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”متى ولماذا ساءت؟.

كما اهتمت ببداية تطبيق التبديل الخاص بالإصابة في الرأس في إنجلترا وبحث يورغن كلوب عن مدافع لفريقه ليفربول وكتبت: ”كلوب يخشى المال المجنون من أجل مدافع“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون أمام بوردو وتصدره مؤقتا ترتيب الدوري الفرنسي وكتبت: ”في الألف“.

كما تحدثت عن إقصاء المنتخب الفرنسي من نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد أمام السويد وكتبت: ”الزرق أرهقوا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع الثلاثي بين ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس حول لقب الدوري الإيطالي قبل جولة جديدة في نهاية الأسبوع وكتبت: ”السباق العظيم“.

كما تحدثت الصحيفة عن مصير البوسني إدين دجيكو مهاجم روما وكتبت: ”دجيكو أي شيء إنتر ميلان“.

كما اهتمت بمصير المفاوضات بين إدارة روما والمدرب ماسيميليانو آليغري وكتبت: ”ليس هناك أي اتفاق بين روما وآليغري“.