بيولي: إبراهيموفيتش اعتذر مثل البطل العظيم بعد طرده في مباراة ميلان ضد إنتر

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش تقدم بالاعتذار بعد طرده خلال الخسارة 2-1 أمام غريمه إنتر ميلان في مباراة قمة مثيرة بكأس إيطاليا لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

ومنح إبراهيموفيتش التقدم بهدف لميلان في دور الثمانية لكأس إيطاليا قبل أن يسيطر التوتر على الأجواء في سان سيرو.

وتشاجر إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو، الزميلان السابقان في مانشستر يونايتد، وتبادلا الكلمات الغاضبة في نهاية الشوط الأول قبل أن يتدخل اللاعبون لتهدئتهما مع الخروج من الملعب.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعبين قبل أن يتلقى إبراهيموفيتش بطاقة أخرى بسبب خطأ ضد ألكسندر كولاروف ليخرج مطرودا في الشوط الثاني، وهي أول مرة ينال فيها بطاقة حمراء في أوروبا منذ طرده مع باريس سان جيرمان أمام تشيلسي في مارس آذار 2015.

وقال بيولي: ”لقد اعتذر مثل البطل العظيم. لقد تأثر بشكل مبالغ فيه برغبته في مساعدة الفريق. لم يكن من السهل الصمود بنقص عددي. لقد كان الضغط قويا من إنتر“.

اشتباك بين إبراهيموفيتش ولوكاكو خلال مباراة إنتر وميلان (فيديو وصور) https://t.co/hDdbEZGpvI pic.twitter.com/2ByOgqY3lw — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2021

وعوّض إنتر تأخره بهدف إلى فوز، حيث أدرك لوكاكو التعادل من ركلة جزاء قبل أن يسجل البديل كريستيان إريكسن هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليتأهل فريق المدرب أنطونيو كونتي إلى الدور قبل النهائي.

وأضاف: ”لقد دفعنا الثمن في آخر نصف ساعة ولم يكن بوسعنا الخروج بنتيجة إيجابية، لم يكن من المفترض حدوث ذلك لكن هكذا سارت الأمور. نشعر بالأسف الشديد لأننا كنا مستعدين بشكل رائع للمباراة“.

وسينتظر إنتر الفائز من مباراة يوم الأربعاء بين يوفنتوس وسبال بعدما استفاد من هدف قاتل للبديل إريكسن.

وهذا أول هدف للاعب الدنماركي في موسمه المحبط الحالي، وبدأ إريكسن أربع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم وذكرت تقارير أنه اقترب من العودة إلى إنجلترا في ظل معاناته في إيطاليا منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير قبل عام واحد.

ورغم ذلك، قال كونتي إن إريكسن لن يرحل خلال الانتقالات الجارية.

إريكسن يضرب ميلان بهدف قاتل ويصعد بإنتر إلى نصف نهائي كأس إيطاليا https://t.co/i1PEXGXG4F pic.twitter.com/apaa1WdUwA — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2021

وأبلغ كونتي الصحفيين: ”أنا أكرر ما أقوله منذ شهر واحد، بأنه لا أحد سيرحل ولا أحد سينضم.

”نحن نعمل مع كريستيان في الجانب الخططي ليكون البديل (لمارسيلو) بروزوفيتش لأننا لا نملك صانع لعب آخر في التشكيلة.

”هو لاعب ذكي جدا ويملك الإمكانات وهو جزء من المشروع وأنا سعيد أنه سجل هذا الهدف“.