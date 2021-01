ريال مدريد يحسم صفقة ديفيد ألابا

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية المقربة من ريال مدريد إن النادي الملكي أبرم اتفاقا مع ديفيد ألابا ليصبح أولى صفقات الفريق للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الواسعة الانتشار، في صدر صفحتها الرئيسية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، أن قلب الدفاع النمساوي ولاعب بايرن ميونخ، الذي تنتهي علاقته بالنادي البافاري في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وافق على عقد لمدة أربعة مواسم وراتب يقترب من 11 مليون يورو سنويا كان قد عُرض عليه منذ أيام في مقر ريال مدريد، وتحديدا في الثاني من يناير/ كانون الثاني الحالي بمجرد أن أصبح حراً في التفاوض بشأن مستقبله مع أي نادٍ.

وسارع ريال مدريد إلى الاستفادة من فرصة وجود أحد أعمدة دفاع بطل أوروبا مجانا للتعاقد معه من دون تكلفة على النادي أو دفع أي مقابل مادي لبايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن ألابا البالغ عمره 28 عاما اجتاز بالفعل الفحص الطبي بحضور طبيب من النادي الملكي، بعدما فضل النادي الملكي على العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا رغم التباطؤ في فترة الانتقالات الحالية بسبب فيروس كورونا وما نجم عنها من أزمة اقتصادية.

وأبدت كل من أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وليفربول وتشيلسي اهتمامها لوكيل أعمال اللاعب بيني زهافي، حيث تقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 65 مليون يورو وفقا لموقع ”ترانسفيرمارتكت“ المتخصص في أسعار اللاعبين.

وفي الواقع، أظهر ألابا بالفعل تفضيله للعب في الليغا بمجرد أن اتخذ قرارا بمغادرة بايرن، وهو النادي الذي فاز معه بكل شيء في المواسم العشرة التي لعبها هناك.

ألابا يرفض عروض بايرن

وقدم بايرن ميونخ ثلاثة عروض لتجديد عقد مدافعه الدولي في الأشهر الأخيرة، ولكن، كما اعترف كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: ”لقد أجرينا العديد من المحادثات مع وكيله (بيني زهافي)، وكان هناك اجتماع أخير واقتراح بموعد نهائي في أكتوبر. لم يتم قبول عرضنا وتم سحبه. لقد وضعنا كل ما هو ممكن، كان عليه فقط القبول ولكن الأمر لم يتم وفقا لرغبتنا“.

contract thing aside, seeing Alaba leave still hurts. You should’t ignore everything he’s done for our club, he was part of 2 treble winning teams, won a shit ton of trophies, served as leader on the pitch and role model for our academy players. Thanks for everything ❤ pic.twitter.com/9dnJ4cVhIp

— Erci (@ercifcb) January 18, 2021