الصحف الرياضية: ريال مدريد يبحث عن النهائي.. وياله من ألم

شكل تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب ريال سوسيداد، ونصف النهائي الثاني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، وفوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي، ونتائج لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت فوز مانشستر سيتي وتعادل توتنهام، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بقمة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة وتجديد عقد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد وأخبار سوق الانتقالات وتأهل يوفنتوس وإنتر ميلان بصعوبة لربع نهائي كأس إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد تجاوزه ريال سوسيداد في نصف النهائي بضربات الترجيح وتألق الحارس تير شتيغن وكتبت: “ تير شتيغن المتفوق ”.

كما تحدثت عن لقاء نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو وكتبت :“ أول تحدٍ كبير ”.

كما اهتمت بفريق أتلتيكو مدريد وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يرغب في تجديد عقد أفضل مدرب في العقد ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد تجاوزه ريال سوسيداد بضربات الترجيح بفضل تألق الحارس الألماني تير شتيغن وكتبت :“ بطل ”.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو وكتبت :“ ريال مدريد يبحث عن النهائي أمام بلباو ”.

واهتمت بخسارة برشلونة للسيدات نصف نهائي كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد بضربات الترجيح.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو وكتبت :“ إلى الأسود ”.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب ريال سوسيداد بضربات الترجيح وكتبت :“ في غياب ميسي، هناك تير شتيغن“.

واهتمت الصحيفة بفوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي على حساب أولمبيك مارسيليا وكتبت :“ بوكيتينو يحصل على أول لقب، باريس سان جيرمان يفوز بكأس السوبر الفرنسي بعد تجاوز أولمبيك مارسيليا 2-1 ”.

كما اهتمت بتعاقد أتلتيكو مدريد مع الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم أولمبيك ليون على سبيل الإعارة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد تجاوزه ريال سوسيداد في نصف النهائي بضربات الترجيح وكتبت :“ إلى النهائي ”.

كما تحدثت عن فوز باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي على حساب أولمبيك مارسيليا وكتبت :“ أول لقب للمدرب ماوريسيو بوكيتينو ”.

الصحيفة اهتمت بتعاقد أتلتيكو مدريد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي معارا من أولمبيك ليون وكتبت :“ موسى ديمبيلي معارا لأتلتيكو مدريد مقابل 1،5 مليون يورو ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي أمام برايتون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدف لفيل فودين وكتبت : ”أنا (فيل) جيد“.

كما تحدثت عن تعادل توتنهام أمام فولهام 1-1 وكتبت :“ كين تم إيقافه من طرف كافاليرو ”.

الصحيفة اهتمت بقمة ليفربول ومانشستر يونايتد القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت : ليفربول – مانشستر يونايتد : هذه المرة تهم فعلا ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي أمام برايتون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ فيل فودن يقول إن مانشستر سيتي جاهز للقتال على اللقاء بعدما منحهم هدفه الفوز السابع على التوالي ”.

كما تحدثت عن تعادل توتنهام أمام فولهام 1-1 وتصريحات هاري كين حول عناق اللاعبين وكتبت :“ هاري كين : لا تتبع قواعد العناق ”.

واهتمت ببول بوغبا نجم مانشستر يونايتد وكتبت :“ بوغبا مركز على عرض مسبق ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل إنتر ميلان ويوفنتوس لربع نهائي كأس إيطاليا بصعوبة بعدما خاض الفريقان أشواطا إضافية أمام فيورنتينا وجنوة وكتبت :“ يا له من ألم “ و “ يسجل دائما السوبر لوكاكو وحاليا الدور على ميلان “ و “ دخول رونالدو يعطي الإنذار والسيدة العجوز تتقدم ”.

كما اهتمت بميلان وتجديد عقد نجمه التركي هاكان تشالهان أوغلو وكتبت :“ هاكان : نعم ”.