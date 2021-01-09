الصحف الرياضية: اللعب أخلاقيا خاطئ.. برشلونة ضد القاتل العملاق.. وميلان في منتصف الطريق (صور)

شكلت مباريات السبت في الدوريات الأوروبية، وتأثير العاصفة الثلجية ”فيلومينا“ في إسبانيا على مباريات الدوري الإسباني، وأخبار سوق الانتقالات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بقرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا وتأهل ليفربول للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب شباب أستون فيلا، والجدل الدائر حول استمرار كرة القدم في ظل انتشار فيروس كورونا وسط الأندية في إنجلترا ورالي دكار 2021 المقام في السعودية.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على العاصفة الثلجية التي تضرب إسبانيا وتؤثر على إمكانية لعب عدة مباريات في الدوري الإسباني، خاصة في مدريد وكتبت: ”فوضى“.

كما اهتمت بقرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”كورنيا وألكويانو لبرشلونة وريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة غرناطة وبرشلونة وبحث الفريق الكتالوني عن الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإسباني وكتبت: ”ثلاثية الانتصارات“.

كما تحدثت عن تصريحات الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة وقرعة كأس الملك وكتبت: ”كومان: إن أردنا الفوز بلقب الدوري يجب علينا تجنب الهزيمة وإضاعة النقاط“، و“برشلونة يواجه كورنيا في كأس الملك“.

كما اهتمت بتأثير العاصفة الثلجية ”فيلومينا“ على الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد تقريبا منع من السفر بسبب الثلوج“، و“العاصفة فيلومينا تهدد جولة الدوري الإسباني“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني وتأثير عاصفة ”فيلومينا “ وكتبت: ”بإذن من فيلومينا“.

كما تحدثت عن تصريحات رونالد كومان مدرب برشلونة وكتبت: ”كومان: لاعب شاب لا يمكنه أن يظل سنة دون لعب“.

واهتمت بسفر ريال مدريد لمواجهة أوساسونا وكتبت: ”ريال مدريد سافر بعد 5 ساعات من العراقيل بسبب الثلوج، وطائرة أتلتيك بلباو لم تستطع الوصول لمدريد“.

الصحيفة اهتمت أيضا بقرعة دور ـ32 من كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”برشلونة ضد القاتل العملاق كورنيا“، كما اهتمت بنتائج رالي دكار 2021 المقام في السعودية.

أس

ركزت الصحيفة على تأثير العاصفة الثلجية ”فيلومينا“ التي تضرب إسبانيا على مباريات الدوري الإسباني وكتبت: ”فيلومينا تجمد الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن مباراة برشلونة وغرناطة ولقاء إشبيلية وريال سوسيداد وكتبت: ”اختبار كبير لتحسن برشلونة“ و“من أجل مركز في دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت الصحيفة بقرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”كورنيا تحدٍ جديد“.

الصحيفة اهتمت أيضا برالي دكار 2021 المقام في السعودية وكتبت: ”فوز ثنائي لإسبانيا“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على قضية مواصلة لعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم أزمة انتشار فيروس كورونا وكتبت: ”القتال من أجل مواصلة اللعب: اللعب أخلاقيا خاطئ“.

كما تحدثت عن فوز ليفربول على شباب أستون فيلا 4/1 في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي وكتبت: ”الأمير لوي (17 عاما) يذهل ليفربول في الملعب“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت: ”باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع سيرجيو أغويرو مجانا“.

صن

ركزت الصحيفة على تصريحات ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد بشأن مواصلة كرة القدم في ظل انتشار فيروس كورونا وكتبت: ”ستيف بروس: من الخطأ أن تلعب كرة القدم وسط جائحة فيروس كورونا“.

كما اهتمت بتأهل ليفربول للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أستون فيلا الذي أشرك لاعبين أغلبهم من الشباب وكتبت: ”جيب ماني“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة ميلان المتصدر وتورينو في الدوري الإيطالي وكتبت: ”ميلان في منتصف الطريق للاستيقاظ“.

كما تحدثت عن تصريحات وكيل الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان وكتبت: ”إريكسن مجرد مشكلة“.

واهتمت الصحيفة بإصابة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي من خلال صراع مدربي الفريقين وكتبت: ”بيولي وجيامباولو: الثأر بالنسبة للطرفين“.

كما اهتمت بيوفنتوس وسوق الانتقالات وكتبت: ”يوفنتوس: رينولدز ها نحن“.

كما اهتمت بمستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن في إنتر ميلان من خلال تصريحات وكيل أعماله.

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة المتصدر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي وكتبت: ”ميلان: البنزين الخالي من الرصاص“.

كما اهتمت بسوق انتقالات إنتر ميلان ورغبات مدربه أنطونيو كونتي وكتبت: ”كونتي فقط باراديس“.

كما اهتمت بإصابة الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا.