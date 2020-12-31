الصحف الرياضية: مارادونا شخصية العام.. ليفربـو0-0ل.. وصافرات ضد نيمار

شكلت نتائج الدوريات الأوروبية في إسبانيا وإنجلترا وتأجيل لقاء جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فيروس كورونا وأخبار سوق الانتقالات وتقييم كرة القدم في سنة 2020 أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس وهو العدد الأخير من سنة 2020.

كما اهتمت الصحف ببرامج مرشحي الرئاسة لبرشلونة وصفقاتهم المحتملة والطاقم التقني المقترح وتكريم الرياضيين الذين قدموا خدمات إنسانية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد أمام خيتافي 1-0 وانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإسباني وكتبت:“ أتلتيكو مدريد يبتعد ”.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام إلتشي 1-1 وفقدانه نقطتين وكتبت:“ريال مدريد يضيع نقطتين ويعود للزحام“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الحفل الذي ستقيمه لتكريم عدة رياضيين قدموا خدمات إنسانية في سنة 2020 وأبرزهم رافائيل نادال وليونيل ميسي وكتبت:“ أبطال القيم ”.

كما تحدثت عن نتائج الدوري الإسباني والتي شهدت تعادل ريال مدريد أمام إلتشي وفوز أتلتيكو مدريد أمام خيتافي وكتبت:“ نقطة لريال مدريد، أتلتيكو مدريد يعزز صدارته ”.

كما اهتمت بتقديم مرشحي رئاسة برشلونة لبرامجهم وأطرهم المحتملة تقنيا وكتبت :“ فيكتور فونت يقدم الطاقم التقني تشافي هيرنانديز و جوردي كرويف “ “ روسود ومانغالا يرتبطون بهالاند ويذهبون في اتجاه كليان مبابي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقيين سنة 2020 في عالم كرة القدم واختارت الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا شخصية السنة وكتبت:“ مارادونا شخصية العام“.

كما تحدثت عن برشلونة ولاعبيه كوتينيو المصاب وليونيل ميسي وكتبت :“ كوتينيو يمر من غرفة العمليات “ و“ ميسي يفكر في البقاء أو الرحيل مباشرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية ”.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام إلتشي وفوز أتلتيكو مدريد مدريد أمام خيافي وكتبت :“ إلتشي يوقف انتصارات فريق زيدان “ و “ لويس سواريز حسم قرار بشأن اللعب الإستراتيجي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان والذي يتعرض لانتقادات كبيرة بسبب احتفاله في البرازيل وكتبت:“ صافرات ضد نيمار ”.

كما تحدثت عن فريق نانت واحتجاج الجماهير وكتبت:“ صافرات استهجان لنانت ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ليفربول المتصدر سلبيا أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ ليفربـ0-0 ل ”.

كما اهتمت بغضب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام بعد تأجيل لقاء فريقه أمام فولهام قبل 3 ساعات من بدايته بسبب فيروس كورونا وكتبت: “ أفضل دوري في العالم : جوزيه مورينيو غاضب من كون فيروس كورونا أجل لقاء فريقه قبل 3 ساعات من بدايته ”.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان والذي يبحث عن تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية وكتبت:“ زهانغ يبحث عن المال ”.

كما اهتمت بمنتخب إيطاليا الذي سيشارك في نهائيات أمم أوروبا صيف 2021 وكتبت:“ بعيدا مع 21 ”.

وتحدثت الصحيفة عن المهاجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي والذي يلعب في فريق مونزا في دوري الدرجة الثانية وكتبت:“ بالوتيلي يسجل هدفا حاسما وبيرلوسكوني يفرح ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة يوفنتوس التعاقد مع نيكولو روفيلا لاعب جنوة وكتبت :“ تشبيب يوفنتوس: هنا روفيلا ”.

كما اهتمت بتقييم سنة 2020 في كرة القدم وكتبت:“ يا لها من سنة ليوفنتوس وميلان ”.

كما اهتمت بتألق ماريو بالوتيلي برفقة فريق مونزا في دوري الدرجة الثانية.