لابورتا عن لوحته الإعلانية القريبة من سانتياغو برنابيو: "تذكير لريال مدريد بنتيجة 6-2"

تحدث خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة والرئيس السابق للفريق ما بين 2003 و2010 لقناة داني سينابر على “ يوتبوب “ عن اللوحة الإعلانية لحملته الانتخابية والتي وضعها قرب ملعب سانتياغو بيرنابيو في قلب العاصمة الإسبانية مدريد.

وشكلت اللوحة الإعلانية لمرشح رئاسة برشلونة الجدل حول المواقع الاجتماعية واعتبرت استفزازا للغريم التقليدي ريال مدريد وأكد لابورتا ذلك من خلال الحوار حيث قال:“ اللوحة في قلب مدريد وكأني أريد أن أقول لهم أرغب في تسجيل 6 أهداف أخرى في مرماكم ”.

وكان برشلونة هزم ريال مدريد 6-2 في سانتياغو بيرنابيو موسم 2008-2009 وكان خوان لابورتا رئيسا لبرشلونة.

وأكد خوان لابورتا أن هدفه هو إعادة التنافس بقوة بين برشلونة وريال مدريد: ”اللوحة تعني الجرأة والاستعداد والخبرة، أريد أن أستعيد هذا التنافس باحترام كما هي الحال بين فريقين متنافسين، يجب علينا -وعلى عكس الوضع الاقتصادي للفريق- القيام بذلك“.

ورغم اللوحة الاستفزازية للغريم ريال مدريد لكن خوان لابورتا أكد أنه متيقن من كون فلورنتينو بيريز تقبل الأمر بروح رياضية وكدعابة.

وتحدث خوان لابورتا عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلا:“ ميسي أحد أساليب إيجاد إيرادات مالية للنادي، مؤكدا قدرته على إقناعه بالبقاء من خلال مشروع يعيد الفريق للمنافسة والفوز بالألقاب وخصوصا دوري أبطال أوروبا.