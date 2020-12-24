صحيفة: كريستيانو رونالدو يخرق بروتوكول الحجر الصحي للمرة الثانية

ذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديل سبورت“ في عددها الصادر اليوم الخميس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس سافر إلى دبي في الإمارات لقضاء عطلة أعياد الميلاد لكنه خرق بروتوكول الحجر الصحي المفروضة في إيطاليا.

وفرضت السلطات الصحية حجرا صحيا خلال فترة أعياد الميلاد بداية من يوم الـ21 من كانون الأول / ديسمبر الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا وخوفا من وصول النوع الجديد الذي اكتشف في بريطانيا.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية منع التنقل، لكن النجم البرتغالي خرق القوانين وسافر عبر طائرته الخاصة لقضاء العطلة في دبي.

وشارك النجم البرتغالي في لقاء فريقه يوفنتوس أمام فيورنتينا الثلاثاء الماضي والذي انتهى بهزيمة فريق السيدة العجوز، الكبيرة 3/0 وأكدت الصحيفة أن رونالدو غاضب بسبب الهزيمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخرق خلالها النجم البرتغالي الحجر الصحي فقد سبق أن خرقه للالتحاق بمنتخب بلاده كما أصيب بفيروس كورونا حين كان مع المنتخب البرتغالي وغاب عن عدة لقاءات.

وسيتوقف الدوري الإيطالي بسبب عطلة أعياد الميلاد ويستأنف يوم الـ 3 من كانون الثاني / يناير المقبل.