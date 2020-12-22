الصحف الرياضية: يوفنتوس مباراتان في يوم واحد.. والـVAR أكبر حليف لريال مدريد

شكلت لقاءات الدوريات الأوروبية اليوم الثلاثاء في إسبانيا وإيطاليا وفوز تشيلسي في إنجلترا وجوائز الأفضل في الدوري الإسباني للموسم الماضي العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والجدل حول تقنية حكم الفيديو في إسبانيا وعودة منافسات دوري كرة السلة للمحترفين في أمريكا بموسم جديد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حفل الجوائز الذي نظمته لتتويج الأفضل في الدوري الإسباني للموسم الماضي والذي شهد سيطرة ريال مدريد بجوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس عبر كريم بنزيما وزين الدين زيدان وتيبو كورتوا وتتويج ليونيل ميسي بجائزة هداف الموسم وكتبت :“ ملوك في عام خاص ”.

كما اهتمت الصحيفة بأبرز لقاءات الدوري الإسباني ليوم الثلاثاء ريال سوسيداد – أتلتيكو مدريد وبلد الوليد – برشلونة.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء بلد الوليد وبرشلونة في الدوري الإسباني وأكدت أن الفريق يرغب في تحقيق الفوز في اللقاءات المقبلة للعودة لسباق اللقب وكتبت :“ السرعة النهائية لأعياد الميلاد ”.

كما اهتمت بتتويج ليونيل ميسي بجائزة هداف الدوري الإسباني للمرة السابعة، وكتبت :“ ميسي: أنا جيد ولدي رغبة وحماسة ”.

كما تحدثت عن تصريحات المدرب الهولندي رونالد كومان حول تقنية حكم الفيديو وكتبت :“ كومان: هناك أشياء غير مفهومة في تقنية حكم الفيديو ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء بلد الوليد وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت:“ لا مزيد من الهدايا ”.

كما تحدثت عن لقاء ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني وكتبت: ”أنويتا اختبار حقيقي وحاسم للمتصدر ”.

الصحيفة واصلت الجدل حول تحكيم تقنية الفيديو وريال مدريد وكتبت:“ تقنية حكم الفيديو تصبح أكبر حليف لريال مدريد ”.

كما اهتمت بالموسم الجديد لدوري كرة السلة للمحترفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

آس

ركزت الصحيفة على صراع قمة الدوري الإسباني بين قطبي العاصمة مدريد وكتبت:“ صراع دون توقف، الجولة الـ 15 تنطلق بأتلتيكو مدريد وريال مدريد في الصدارة، لاعبو سيميوني يواجهون ريال سوسيداد، ولاعبو زيدان يواجهون غدا الأربعاء غرناطة ”.

كما تحدثت عن لقاء بلد الوليد وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت:“ اختبار جديد في بلد الوليد ”.

الصحيفة اهتمت بالموسم الجديد للدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على حوارها مع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ وأفضل لاعب في العالم وكتبت:“ ليفاندوفسكي: بإمكاني دعوة ميسي وكريستيانو رونالدو على طاولتي ”.

كما تحدثت عن كريم بنزيما المتألق برفقة ريال مدريد وكتبت:“ كريم بنزيما قصة المقاومة ”.

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق ليل الذي يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي وكتبت:“ ليل يغير النموذج ”.

كما خصصت ملفا حول انطلاق الموسم الجديد في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين وكتبت:“ ليبرون جيمس ضد الجميع ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال وكتبت:“ احتمالات خروج الرجل ”.

كما تحدثت عن فوز تشيلسي على ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت:“ ثنائية لتامي أبراهام وتشيلسي للمركز الخامس ”.

كما اهتمت بفوز بيرنلي على ولفرهامبتون.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس الذي سيواجه فيورنتينا في الدوري الإيطالي ونابولي في أروقة المحاكم بشأن اللقاء الذي فاز به على الورق وكتبت:“ يوفنتوس مباراتان في يوم واحد ”.

كما اهتمت بقطبي ميلانو، إنتر ميلان وميلان وسوق الانتقالات وكتبت:“ ميلان رهان مسبق وإنتر ميلان يرغب في جيرفينهو وبابو غوميز ”.

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مطالب المدرب أنطونيو كونتي لإدارة إنتر ميلان بشأن التعاقدات وكتبت:“ رسالة كونتي، لائحة الهدايا للمدرب ألونسو وجيرفينهو وباراديس وسانشيز لكن في البداية يجب بيع إريكسن ”.

كما اهتمت بلقاء يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي وكتبت:“ يوفنتوس يطلق السباق الثلاثي ”.