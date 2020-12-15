الصحف الرياضية: "قنبلة" برشلونة وباريس سان جيرمان.. والـ11 الأفضل في التاريخ ووفاة جيرار أولييه

شكلت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والتي أعطت بعض المواجهات القوية ولقاء ريال مدريد أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بوفاة المدرب الفرنسي جيرار أولييه وإعلان مجلة ”فرانس فوتبول“ عن أفضل 11 لاعبا في التاريخ وأزمة آرسنال.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرعة دوري أبطال أوروبا والمواجهات التي تنظر الأندية الإسبانية الأربعة وكتبت: ”ليس سيئا“.

كما تحدثت عن اختار تشافي هيرنانديز ضمن قائمة أفضل تشكيل في التاريخ الذي أعلنت عليه مجلة فرانس فوتبول وكتبت: ”تشافي الإسباني الوحيد ضمن تشكيل الأحلام“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد قبل مواجهة أتلنتيك بلباو في الدوري الإسباني وكتبت: ”زيدان يحافظ على سير خط الفريق“.

كما اهتمت بمسابقة كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”يبدأ الكأس دون بطل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومواجهات الأندية الإسبانية واهتمت بلقاء برشلونة وباريس سان جيرمان وكتبت: ”دوري الأبطال مع المهووسين“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد من أجل تأكيد استفاقته“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مواجهة برشلونة فريق باريس سان جيرمان إثر قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”قنبلة ”

كما تحدثت عن اختيار تشافي وميسي ضمن أفضل 11 لاعبا في التاريخ من طرف مجلة فرانس فوتبول.

الصحيفة اهتمت بباقي لقاءات الأندية الإسبانية ريال مدريد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

آس

ركزت الصحيفة على اختيار الإسباني تشافي هيرنانديز ضمن أفضل 11 لاعبا في التاريخ من طرف مجلة فرانس فوتبول وكتبت: ”تشافي من ذهب ”.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني وكتبت: ”الجبل الروسي ”

الصحيفة اهتمت بقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ولقاءات الأندية الإسبانية وكتبت: ”باريس سان جيرمان لبرشلونة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وفاة الفرنسي جيرار أولييه المدرب السابق لفريق ليفربول والمنتخب الفرنسي وكتبت: ”جيرار أولييه 1947-2020: قلب بالأحمر والأزرق ”

كما اهتمت بقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”باريس سان جيرمان مرة أخرى برشلونة“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة آرسنال بعد النتائج السلبية الأخيرة للفريق وكتبت: ”إنها أزمة آرسنال العظيمة، وجهوا لنا اللوم“.

كما اهتمت بوفاة الفرنسي جيرار أولييه المدرب السابق لفريق ليفربول وكتبت: ”وفاة جيرار أولييه: الرجل الذي وهب حياته لفريق ليفربول“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على حفلها السنوي لتوزيع جوائز سنة 2020 وحديث زلاتان إبراهيموفيش وموعد عودة الجماهير للملاعب وكتبت: “ زلاتان إبراهيموفيتش يتحدث عن لقب الدوري: يجب على ميلان أن يكون شجاعا ”

كما اهتمت بلقاءات الدوري الإيطالي وكتبت عن لقاء إنتر ميلان ونابولي: ”الاختبار“.