السطو على منزل النجم الإيطالي الراحل باولو روسي أثناء مراسم جنازته

استغل لصوص انشغال عائلة النجم الإيطالي الراحل باولو روسي بإقامة مراسم جنازته، مساء السبت، واقتحموا شقته وقاموا بسرقتها في حادث غريب.

وتوفي بطل كأس العالم 1982، يوم الأربعاء الماضي، عن 64 عاما، وشيعت جنازته، يوم السبت، بحضور جماهيري بارز وزملائه في منتخب إيطاليا المتوج بمونديال 1982.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية ”أنسا“، فقد اكتشفت فيديريكا كابيلوتي أرملة النجم الإيطالي الراحل السرقة بعد عودتها من الجنازة حيث وجدت البيت في حالة فوضى.

وحسب مصدر من الشرطة فمن بين الأشياء المسروقة هناك ساعة باولو روسي وأموالا لم يكشف عن مبلغها، وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.

صور من تشييع جثمان #باولو_روسي في إيطاليا

ورحل الفائز بكأس العالم 1982، والمتوج بالحذاء الذهبي والبالون دور، عن عمر يناهز 64 عاماً.#إرم_سبورت pic.twitter.com/Sm2IjXGKLB — إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2020

وبدأت جنازة الراحل في كنيسة بمدينة فيسينزا الإيطالية ودفن في مدينة بيروجيا حيث سيقيم فريقها، يوم الأحد، حفلا خاصا لتكريمه.

وقاد روسي إيطاليا للفوز بالمونديال في إسبانيا بأهدافه الستة، بينها ثلاثية في الدور الثاني في مرمى برازيل زيكو، وتوج في العام نفسه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا.

وتوافد الآلاف، يوم الجمعة، لتقديم التعازي في ملعب ”مينتي“ حيث كان نعش روسي معروضا أمام العامة، ثم تجمع، السبت، المئات خارج كاتدرائية المدينة مع السماح بحضور 250 شخصا فقط بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، لكن الجنازة نقلت مباشرة على التلفزيون الوطني.