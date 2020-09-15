محمد صلاح يناطح ميسي ورونالدو ونيمار في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا

احتل النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف ليفربول المركز الخامس في تصنيف مجلة ”فوربس“ للأعلى أجرا بين لاعبي كرة القدم في العالم.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن ”فوربس“ أن صلاح يقدم أداء جيدا للغاية في الدوري الإنجليزي ويساعد فريقه على الذهاب بعيدا في البطولات وقاده للقب الدوري الممتاز لأول مرة الموسم الماضي منذ 30 عاما ويحصل على 20 مليون يورو راتباً و11 مليونا إضافية ليحتل المركز الخامس.

وتصدر ليونيل ميسي قائد برشلونة القائمة بمئة مليون يورو سنويا ويليه كريستيانو رونالدو ونيمار وكيليان مبابي، إذ إنه رغم الضجة التي أثارها ميسي برغبته بالرحيل عن النادي الكتالوني لكنه سيحصل على 78 مليون يورو من راتبه مع النادي والتي يجب أن يضاف إليها المال الذي يحصل عليه من الإعلانات وهو 29 مليون يورو.

وفي المقابل يتقاضى رونالدو من يوفنتوس راتباً قدره 58 مليوناً سنويا، لكن يجب ألا ننسى أنه اللاعب الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحوالي 500 مليون متابع، فضلا عن عقده مدى الحياة مع شركة ”نايكي“ جنبا إلى جنب مع تعاونه مع العلامات التجارية الأخرى، ما يجلب له 40 مليون يورو سنويا.

ويأتي نيمار في المركز الثالث بعدما ضاعف راتبه أربع مرات بانتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017 بإجمالي 65 مليون يورو رغم انتهاء عقده مع نايكي مؤخرا، إلا أنه سمح له ببدء عقد جديد مع شركة ”بوما“بمجموع يصل إلى 15 مليونا من خلال الإعلانات.

ومبابي يحتل المركز الرابع بين الأعلى أجرا رغم أن عمره لا يزال 21 عاما بفضل تألقه اللافت للنظر وقيادة باريس سان جيرمان لأول نهائي لدوري أبطال أوروبا فضلا عن لقب الدوري الفرنسي.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختياره ليكون على غلاف لعبة (فيفا 21) وهو ما يجلب له 12 مليون يورو فضلا عن راتبه البالغ 23 مليونا.

ويأتي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في المركز السادس (28 مليون يورو) ثم أنطوان غريزمان من برشلونة (27 مليون يورو) وغاريث بيل لاعب ريال مدريد (24 مليون يورو) والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ (23 مليونا) وديفيد دي خيا حارس مرمى يونايتد (22 مليونا).