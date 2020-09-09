مستهدفا رقم الإيراني علي دائي.. كريستيانو رونالدو يعلق على تجاوزه 100 هدف دولي

تحدث النجم كريستيانو رونالدو، عميد المنتخب البرتغالي، عن تجاوزه 100 هدف دولي رفقة المنتخب وتحقيقه رقما جديدا، كما تحدث عن مطاردة الإيراني علي دائي، أفضل هداف دولي في التاريخ.

وقال النجم البرتغالي بعد المباراة: ”أنا سعيد لكوني سجلت هدفين رائعين ومهمين وحققت رقما قياسيا كنت أبحث عنه“.

وأضاف النجم البرتغالي: ”سعيد أكثر لكون الفريق تمكن من تحقيق الفوز ثم بطبيعة الحالي بالرقم القياسي الهدف رقم 100 و101 وهما هدفان رائعان“.

وأكد النجم البرتغالي أنه غير مهووس بالأرقام القياسية ورغم ذلك وعد باستهداف رقم الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف، وهو أفضل هداف دولي في التاريخ.

وقال مهاجم يوفنتوس: ”الآن الهدف الرقم القياسي سأذهب خطوة بخطوة، الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي“.

ويحتاج النجم البرتغالي إلى 9 أهداف فقط ليصبح أكثر لاعب يسجل رفقة منتخب في تاريخ كرة القدم، ويعتبر حاليا الهداف الدولي الأول في القارة العجوز والهداف الدولي الأول الذي ما زال يلعب ولم يعتزل.

وفي إحصائيات الأهداف الدولية فإن النجم البرتغالي يبتعد عن غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ31 هدفا، حيث سجل عميد برشلونة 70 هدفا رفقة منتخب بلاده، فيما سجل نيمار وروبيرت ليفاندوفسكي 61 هدفا رفقة منتخبي البرازيل وبولندا.