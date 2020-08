تقارير: ميسي أخبر نيمار برحيله إلى مانشستر سيتي

ذكر الصحفي جورج نيكولا الذي يعمل في قناة “ ESPN “ البرازيلية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتصل بصديقه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأخبره بوجهته القادمة بعد إعلان رحيله عن برشلونة.

وحسب الصحفي البرازيلي فميسي أخبر نيمار بكونه سيرحل نحو مانشستر سيتي الإنجليزي فاتحا الباب أمام صديقه للالتحاق به في المستقبل.

وحسب صحيفة “ الموندو ديبورتيفو “ فاختيار ميسي لمانشستر سيتي جاء لكونه فريقا ينافس على الألقاب ويضم المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحسب الصحيفة فالنجم الأرجنتيني لم يتخذ فقط قرار الخروج من برشلونة بل اختار مسبقا فريقه القادم وهو مانشستر سيتي.

Antes mesmo de pedir a rescisão do contrato no Barcelona, Messi telefonou para Neymar convidando-o para jogar no Manchester Cityhttps://t.co/9gO7VrSUXd via @YouTube

— Jorge Nicola (@jorgenicola) August 25, 2020