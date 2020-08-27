تقارير: ميسي أخبر نيمار برحيله إلى مانشستر سيتي

ذكر الصحفي جورج نيكولا الذي يعمل في قناة “ ESPN “ البرازيلية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتصل بصديقه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأخبره بوجهته القادمة بعد إعلان رحيله عن برشلونة.

وحسب الصحفي البرازيلي فميسي أخبر نيمار بكونه سيرحل نحو مانشستر سيتي الإنجليزي فاتحا الباب أمام صديقه للالتحاق به في المستقبل.

وحسب صحيفة “ الموندو ديبورتيفو “ فاختيار ميسي لمانشستر سيتي جاء لكونه فريقا ينافس على الألقاب ويضم المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحسب الصحيفة فالنجم الأرجنتيني لم يتخذ فقط قرار الخروج من برشلونة بل اختار مسبقا فريقه القادم وهو مانشستر سيتي.

Antes mesmo de pedir a rescisão do contrato no Barcelona, Messi telefonou para Neymar convidando-o para jogar no Manchester Cityhttps://t.co/9gO7VrSUXd via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) August 25, 2020

وذكرت عدة تقارير أن وفدا من الفريق الإنجليزي سيحل ببرشلونة الأسبوع القادم للحصول على توقيع النجم الأرجنتيني منتظرين فقط وصول والده لبرشلونة للتفاوض معه على اللمسات الأخيرة في عقده الجديد.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحضر الاثنين القادم تدريبات برشلونة الأولية تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان رغم قراره بالرحيل عن الفريق.

وحسب الصحيفة فالنجم الأرجنتيني لا يرغب في الدخول في مشاكل جديدة قانونية مع إدارة الفريق وسيحضر لبداية التدريبات في انتظار حل نهائي لحالته.

ويعرف النجم الأرجنتيني أن غيابه عن تدريبات بداية الموسم قد تفتح أمامه مشكلة جديدة مع إدارة برشلونة والذي قد يتخذ إجراء تأديبيا ضده كما حدث مع البرازيلي آرثر ميلو.

وسيجري ميسي الأحد القادم في المدينة الرياضية للفريق اختبارات الكشف عن فيروس كورونا والتي ستجرى لكل لاعبي وطاقم الفريق قبل العودة للتدريبات الاثنين القادم استعدادا للموسم الجديد.