الصحف الرياضية: ألم رونالدو.. ميسي في مواجهة ليفاندوفسكي.. و8 لاعبين للبيع نقدا في ريال مدريد (صور)

شكل تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاءات ربع النهائي المتبقية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق انتقالات ريال مدريد وتطورات حالة ميسي قبل مواجهة بايرن ميونخ وإصابة توديبو مدافع برشلونة بفيروس كورونا وألم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيكو مدريد ولايبزيغ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهل باريس سان جيرمان لنصف النهائي على حساب أتلانتا وكتبت :“ اتركوا جسدكم في الملعب ”و “ باريس سان جيرمان يتأهل لنصف النهائي ”.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال وكتبت :“ ميسي وجها لوجه مع ليفاندوفسكي ”.

كما اهتمت بالحارس المعتزل إيكر كاسياس وكتبت :“ كاسياس : مرحلتي المقبلة في ريال مدريد “ واهتمت -أيضا- بحالات فيروس كورونا في أندية الدوري الإسباني وكتبت :“ حالتان في سيلتا فيغو و6 في أتلتيك بلباو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على سفر برشلونة للشبونة لمواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ التوجه نحو المجد ”.

كما تحدثت عن تأهل باريس سان جيرمان لنصف النهائي بعد فوزه على أتلاتنا 2-1 في ربع النهائي وكتبت :“ باريس سان جيرمان ريمونتادا معجزة في 5 دقائق ”.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ولايبزيج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أتلتيكو مدريد مرشح للتأهل لنصف النهائي ”.

واهتمت -أيضا- بإصابة مدافع برشلونة الشاب الفرنسي توديبو بفيروس كورونا وكتبت :“ توديبو في الحجر الصحي بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز أتلانتا الإيطالي في ربع النهائي وكتبت :“ نيمار ينجو ”.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وبايرن ميونخ من خلال حوارها مع أنطوان غريزمان وكتبت :“ غريزمان :“ نعرف ما علينا فعله للفوز على بايرن ميونخ ”.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد و لايبزيج الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أتلتيكو مدريد أمام فرصته الكبيرة ”.

آس

ركزت الصحيفة على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد و لايبزيغ من خلال حارس الفريق الإسباني يان أوبلاك وكتبت :“ أوبلاك : لاشيء يجعلني أسعد أكثر من الفوز بهذه الكأس “ و “ بين يديك ”.

كما تحدثت عن ريال مدريد وسوق الانتقالات وكتبت :“ريال مدريد : 8 لاعبين للبيع نقدا ”.

كما اهتمت ببرشلونة وكتبت :“ برشلونة : السفر للشبونة مع استعادة ميسي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد لقاء مجنون أمام أتلانتا الإيطالي حيث قلب الفريق الفرنسي تأخره بهدف للفوز بهدفين في الدقائق الأخيرة وكتبت :“ جنون ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والذي أقصي فريقه من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ألم رونالدو“.

كما تحدثت عن إقصاء أتلانتا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان متقدما على باريس سان جيرمان حتى الدقيقة الـ 90 وكتبت :“ يا لها من آلهة ”.

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء أتلانتا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بعدما ظل متقدما في النتيجة حتى الدقيقة الـ 90 وكتبت :“ بالتالي لا ”.

كما اهتمت بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس وكتبت :“ ديبالا يجب أن يبقى ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء أتلانتا بصعوبة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وفي الوقت بدل الضائع وكتبت :“فخورون بكم ”.

كما تحدثت عن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس ومستقبله وكتبت :“ ديبالا في الميركاتو ”.