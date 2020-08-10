سوق انتقالات يوفنتوس تحت قيادة بيرلو.. فريق جديد يدور حول كريستيانو رونالدو

ركزت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية على سوق انتقالات فريق يوفنتوس بعد تعيين أندريا بيرلو مدربا جديدا للفريق، خلفا لماوريسيو ساري المقال، بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن أهداف يوفنتوس في سوق الانتقالات ستتغير بعد تعيين بيرلو مدربا، وأبرزها التخلي عن فكرة جلب الإيطالي جورجينهو، متوسط ميدان تشيلسي، والذي كان هدفا للمدرب السابق، لكونه يعرفه جيدا ودربه في نابولي وتشيلسي.

ويرغب أندريا بيرلو في تكوين فريق جديد يدور حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر استمراره أولوية للمدرب الشاب، ومع قدوم لاعبين جدد كالبرازيلي آرثر ميلو والسويدي ديان كولوسيفسكي لوسط الميدان، يفضل المدرب التعاقد مع ساندرو تونالي، النجم الشاب لفريق بريشيا، والذي يلقب بـ“بيرلو الجديد“.

ويملك إنتر ميلان أسبقية على يوفنتوس في سباق التعاقد مع تونالي، لكن إدارة يوفنتوس ستحاول الفوز بالصفقة مع وضع مانويل لوكاتيلي، لاعب ساسولو، ضمن خطط الفريق في وسط الميدان، بالإضافة لنجم روما الشاب نيكولو زانيولو، رغم صعوبة تخلي فريق العاصمة الإيطالية عن نجمه، بعد بيعه لمالك جديد هو الأمريكي فريدكين.

كما يهتم يوفنتوس بنجم أولمبيك ليون حسام عوار، الذي شارك في اللقاء الأخير وساهم في إقصاء الفريق الإيطالي من دوري أبطال أوروبا.

كما ذكرت تقارير إعلامية اهتمام المدرب الجديد بنجم ريال مدريد إيسكو ورغبته في عودة الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

وفي الهجوم يفضل يوفنتوس البحث عن مهاجم يتوافق مع رونالدو، ويضع مهاجم وولفرهامبتون المكسيكي راؤول خيمينيز كهدف أول في ظل العلاقة الطيبة مع وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز، وهو أيضا وكيل أعمال النجم البرتغالي رونالدو.

وتضم قائمة اللاعبين الذين يهتم بهم الفريق كحلول لقلب الهجوم كلا من البوسني إيدين دجيكو، لاعب روما، والبولندي ميليك لاعب نابولي، والفرنسي ألكسندر لاغازيت لاعب آرسنال.

وتشير عدة تقارير إعلامية لكون يوفنتوس سيتخلص من عدة لاعبين، أبرزهم الفرنسي بليس ماتويدي والأرجنتيني غونزالو هيغواين والألماني سامي خضيرة، بالإضافة لكون وضعية لاعبين آخرين في محل شك، أبرزهم الظهيران البرازيليان دانيلو وأليكس ساندرو، والويلزي آرون رامسي والمدافع روجاني.