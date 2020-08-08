آندريا آنييلي يتحدث عن مستقبل كريستيانو رونالدو وماوريسيو ساري مع يوفنتوس

تحدث آندريا آنييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي عن إقصاء فريقه من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون الفرنسي رغم الفوز إيابا 2/1، إذ تأهل النادي الفرنسي بأفضلية التسجيل خارج الأرض، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوزه 1/0.

وقال آنييلي: ”الإقصاء كان بطعم مر بعد موسم صعب، الفوز باللقب التاسع على التوالي كان تاريخا رائعا مع ماوريسيو ساري الذي جاء من الفئات الأقل لقمة إيطاليا، في دوري الأبطال خيبة أمل بالنسبة لنا واللاعبين، في السابق كان الفوز بلقب دوري الأبطال حلما، حاليا هو هدف لنا، كان الخروج خيبة أمل، سنأخذ أياما للراحة ثم سنقوم بتقييم شامل“.

وأضاف عن أهداف فريقه: ”أقول خطابا بالنسبة للفريق، لدينا أهداف يجب أن نحققها على الصعيد المحلي والقاري، لدينا أفضل لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا ويجب علينا أن نبدأ من جديد بحماس متجدد دون أن نأخذ ما يحدث في إيطاليا كأمر مسلّم به لأن الفوز بألقاب الدوري الإيطالي لم يتم بقوة الجمود، أكرر التقدير الذي لدى الإدارة لهذا الإنجاز، يجب ألا نحكم على موسم كامل من خلال مباراة“.

ملخص كامل لـ سهرة الابطال بين يوفنتوس وليون 😍! إياب دور الـ16 ، دوري الابطال

Lyonnais 1 × 2 Juventus

تعليق الرائع حفيظ الدراجي HD

مشاهدة ممتعه لـ الجميع 😍💙.

⁦#UCL⁩ | عبر: ⁦@MnbrMadrid5⁩ pic.twitter.com/a35RgPV4nv — عز – @MnbrMadrid5 (@im3zHHD) August 7, 2020

وعن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومستقبله مع يوفنتوس قال آنييلي: ”كريستيانو رونالدو هو ركيزتنا“.

وأضاف ”مقتنع تماما أن رونالدو سيبقى.. أعتقد أن هذا التقرير يعود لمقابلة أُجريت منذ عدة أشهر“، في إشارة لتقرير مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

وأضاف: ”إنها خدعة إعلامية قديمة، خاصة أنها نشرت قبل أن نلعب أمام فريق فرنسي.. يمكنني أن أؤكد لكم، أن رونالدو يظل أحد أعمدة يوفنتوس“.

وقبل أيام قالت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إن رونالدو كان يفكر في مغادرة يوفنتوس لباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وأشارت إلى أن رونالدو ليس سعيدا مع يوفنتوس، لأن النادي الإيطالي ليس المكان المثالي لتحقيق أهدافه الشخصية.

وتحدثت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ عن مستقبل المدرب ماوريسيو ساري رفقة يوفنتوس بعد الإقصاء مؤكدة أن مصيره على المحك وأن الإقصاء من دوري الأبطال قد يكلفه منصبه رغم تأكيده خلال تصريحاته بعد المباراة أنه يملك عقدا ولا يفكر في الرحيل“.

وأكدت الصحيفة أن عدة مدربين مرشحون لخلافة ساري أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي واللاعب السابق في يوفنتوس وسيموني إنزاغي مدرب لاتسيو الحالي.