تقرير: كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على رادار يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، يوم الأربعاء، أن يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، مع وجود اهتمام قوي من قبل ريال مدريد وليفربول بضمه.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يرى أن مبابي هو خليفة كريستيانو رونالدو الذي سيصل لعامه الـ36 في فبراير/ شباط المقبل، خاصة أنه مهاجم طموح يسعى لحفر اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم.

وأكد الموقع الإيطالي أن مبابي يمثل حلما كبيرا لفابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، رغم علمه بأن الصفقة تعتبر معقدة للغاية، في ظل تمسك سان جيرمان باللاعب، والأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن مبابي يعتبر أولوية لريال مدريد، الذي لم ينجح في تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس حتى الآن.