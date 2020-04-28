ديبالا يصاب بفيروس كورونا مجددا‎ (فيديو)

كشف برنامج "elchiringuitotv" الإسباني الشهير عن إصابة الأرجنتيني ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، مرة أخرى، بفيروس كورونا، بعد أن تعافى من المرض مؤخرا.

وقال مقدم البرنامج جوسيب بيدريول: "باولو ديبالا مصاب بفيروس كورونا بعد إجرائه لاختبار فيروس كورونا وكانت النتائج إيجابية".

وكان نجم يوفنتوس الإيطالي قد تحدث عن تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكشف المهاجم الأرجنتيني في تصريح مقتضب عن طريقة تعامله مع المرض.

🚨 NOTICIA de @jpedrerol 🚨 "DYBALA, jugador de la JUVENTUS, ha vuelto a dar POSITIVO por CORONAVIRUS por CUARTA VEZ en un mes y medio" #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/HehetJ9hPh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2020

وكان ديبالا واحدا من أبرز الرياضيين الذين أصيبوا بـ"كوفيد 19"، وحدث ذلك في شهر مارس الماضي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ديبالا، قوله في هذا الصدد: "كان من الصعب قليلا التعايش مع المرض".

إلا أنه استطرد: "مع ذلك لم أستسلم لليأس ولجأت إلى الاسترخاء ومحاولة التزام الهدوء والتحدث إلى أطباء يوفنتوس".