ديبالا يصاب بفيروس كورونا مجددا‎ (فيديو)

ديبالا يصاب بفيروس كورونا مجددا‎ (ف...

ديبالا أعطى تحليلا إيجابيًا للفيروس للمرة الرابعة في شهر ونصف.

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف برنامج "elchiringuitotv" الإسباني الشهير عن إصابة الأرجنتيني ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، مرة أخرى، بفيروس كورونا، بعد أن تعافى من المرض مؤخرا.

وقال مقدم البرنامج جوسيب بيدريول: "باولو ديبالا مصاب بفيروس كورونا بعد إجرائه لاختبار فيروس كورونا وكانت النتائج إيجابية".

وكان نجم يوفنتوس الإيطالي قد تحدث عن تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكشف المهاجم الأرجنتيني في تصريح مقتضب عن طريقة تعامله مع المرض.

وكان ديبالا واحدا من أبرز الرياضيين الذين أصيبوا بـ"كوفيد 19"، وحدث ذلك في شهر مارس الماضي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ديبالا، قوله في هذا الصدد: "كان من الصعب قليلا التعايش مع المرض".

إلا أنه استطرد: "مع ذلك لم أستسلم لليأس ولجأت إلى الاسترخاء ومحاولة التزام الهدوء والتحدث إلى أطباء يوفنتوس".

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