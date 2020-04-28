تقرير: نادي برشلونة يمنح الضوء الأخضر ليوفنتوس في هذه الصفقة

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن نادي برشلونة الإسباني منح الضوء الأخضر ليوفنتوس الإيطالي في التفاوض مع نجم وسطه البرازيلي آرتور ميلو، لضمه إلى صفوف البيانكونيري في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة برشلونة وافقت على رحيل آرتور ميلو إلى يوفنتوس من حيث المبدأ، وتركت الباب مفتوحا على مصراعيه أمام مسؤولي البيانكونيري كي يقنعوا اللاعب البرازيلي بالانتقال إلى تورينو.

وأكد التقرير أن مسؤولي برشلونة أبدوا امتنانهم لإدارة يوفنتوس التي لجأت إلى الطريق المباشر في التفاوض مع آرتور ميلو، ودخلت في مباحثات مع البلوغرانا أولا، وهو ما دفع إدارة البارسا إلى إلقاء الكرة في ملعبهم كي يقنعوا نجم الوسط البرازيلي بالرحيل إلى اليوفي.

وبحسب الصحيفة، فإن الشروط المالية الخاصة بالتعاقد مع آرتور ميلو في يوفنتوس ستكون أفضل من برشلونة، كون نسبة الضرائب على الدخل في إيطاليا أقل كثيرا من نظيرتها في إسبانيا، وبالتالي فإن هذه يمكن أن تكون ميزة ودافعا كي يوافق اللاعب على الانتقال إلى يوفنتوس.

وانتقل آرتور إلى برشلونة من غريميو البرازيلي في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو، وتصل قيمته التسويقية حاليا إلى 56 مليون يورو.

وكانت تقارير أكدت وجود صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ويوفنتوس، في حالة انتقال آرتور إلى البيانكونيري، ويمكن أن تكون تلك الصفقة بين نجمين هما الهولندي ماتياس دي ليخت أو البوسني ميراليم بيانيتش.

وشارك آرتور ميلو في 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع مثلها.