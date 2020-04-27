صحيفة: كريستيانو رونالدو يرفض العودة ليوفنتوس

أكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يعود الثلاثاء لتورينو للالتحاق بفريقه يوفنتوس كما أعلن سابقا وسيبقى في جزيرة ماديرا لأيام أخرى قبل العودة.

وكانت الصحيفة البرتغالية قد أكدت أن النجم البرتغالي قرر العودة لتورينو الثلاثاء قبل أن تنفي الخبر وتؤكد بقاءه لأيام أخرى في جزيرة ماديرا معقل رأسه رغم أن يوفنتوس وجه دعوة العودة للاعبيه في أفق التخطيط لبداية التدريبات مجددا.

وغادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تورينو مباشرة بعد مواجهة فريقه يوفنتوس أمام إنتر ميلان وفضل البقاء في جزيرة ماديرا لقضاء فترة الحجر الصحي.

وتخطط كرة القدم الإيطالية للعودة مددا بداية من الشهر القادم من خلال العودة للتدريبات ووجه فريق يوفنتوس الدعوة للاعبيه الأجانب للعودة إلى إيطاليا.

وعاد فقط البوسني ميراليم بيانيتش لتورينو ويقضي فترة حجر صحي في منزله مع تدريبات منزلية فيما لا يزال 8 لاعبين خارج إيطاليا من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والألماني سامي خضيرة والأرجنتيني غوانزالو هيغواين الذي يرفض العودة لتورينو.

وحسب القوانين الصحية في إيطاليا فكل اللاعبين العائدين من خارج إيطاليا تفرض عليهم فترة حجر صحي تبلغ 14 يوما وهو ما ينتظر النجم البرتغالي وزملاءه في يوفنتوس.