أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: مصير صفقة دي ليخت.. ومطاريد الملكي على رادار آرسنال وميلان

بدأت ملامح الانتقالات الصيفية المقبلة في الظهور من خلال عدة صفقات سيتم التعاقد معهم خلال الموسم المقبل في ظل احتمالية التعاقد مع بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن برشلونة وريال مدريد وتحديدا الفريق الملكي.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الكرة العالمية اليوم الإثنين 27 أبريل 2020:

مطاريد ريال مدريد على رادار آرسنال وميلان

دخلت عدة أندية في مفاوضات مع بعض اللاعبين المرشحين لمغادرة نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد مع أنباء وجود رحيل عدة لاعبين من صفوف الفريق الملكي.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية عن وجود مفاوضات بين فريق آرسنال الإنجليزي مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو نجم ريال مدريد الذي اقترب من الرحيل عن الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن ميليتاو دخل دائرة اهتمام الغانرز في الموسم الجديد كما أن فريق توتنهام الإنجليزي يرغب أيضا في ضم اللاعب.

وتلقى اللاعب لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد عرضا شفويا من نادي ميلان الإيطالي بجانب فريق نابولي للفوز بخدماته بحسب تقارير صحفية إيطالية للحصول على خدماته كما أن جيمس رودريغيز نجم ريال مدريد تلقى اتصالات من بعض الأندية من بينها آرسنال ومانشستر يونايتد.

تشيلسي يقلب موازين صفقة أوباميانغ

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن تطور جديد في مفاوضات انتقال النجم الغابوني بيير أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي إلى فريق تشيلسي في الموسم الجديد.

وأكدت الشبكة العالمية أن تشيلسي يجهز عرضا قيمته 52 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات أوباميانغ بناء على طلب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي للفوز بخدمات الفهد الغابوني.

كوتينيو يقتحم حسابات إيفرتون

دخل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة حسابات فريق نيوكاسل الإنجليزي في الموسم الجديد من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الموسم الجديد بناء على ترشيحات من بعض الوكلاء.

وطلب نادي إيفرتون الإنجليزي استعارة كوتينيو أيضا بعد توقف مفاوضات التعاقد مع جيمس رودريغيز.

حسم مصير دي ليخت في يوفنتوس

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل حول رحيل مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت الذي انضم للفريق مطلع هذا الموسم قادما من فريق أياكس.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس أغلق الباب في وجه الأندية التي تطلب التعاقد مع دي ليخت والتفاوض مع اللاعب الهولندي برفض رحيل اللاعب.

وأشارت التقارير الصحفية الإيطالية إلى أن يوفنتوس لا يرغب في رحيل دي ليخت لأي سبب بل يسعى لتدعيم صفوفه بعدة صفقات مميزة في الموسم الجديد أملا في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.