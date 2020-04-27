تقرير: أتلتيكو مدريد يتصل بأليغري لخلافة سيميوني

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن أتلتيكو مدريد أجرى اتصالات بالمدير الفني ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس وميلان السابق من أجل خلافة دييغو سيميوني المرتبط بعقد مع النادي الإسباني حتى 2022 لكن يبدو أنه يفكر في الرحيل قبل نهاية عقده.

وانفصل أليغري عن يوفنتوس بعد 5 سنوات كاملة ليظل بلا عمل الموسم الحالي الذي توقف الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر موقع "كاليشو ميركاتو" الإيطالي أن أليغري يحظى بتأييد في واندا ميتروبوليتانو، لذلك سيكون أحد البدائل الرئيسية في حالة رحيل سيميوني.

وما زاد من الشكوك بشأن استمرار سيميوني الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها كافة الأندية الأوروبية لكن أتلتيكو مدريد مشكلته أكبر نظرا لأن سيميوني أغلى مدرب في العالم حاليا.

ولا شك أن هذه الأزمة ستتفاقم في حال فشل الفريق في ضمان أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل خاصة أنه لن يتأهل بالفعل في حال إلغاء الليغا بترتيبها الحالي حيث يحتل أتلتيكو المركز السادس حاليا وهو ما يؤهله للدوري الأوروبي فقط.

ولا شك أن هذا الأمر سيدفع أتلتيكو مدريد لمطالبة سيميوني بتخفيض راتبه وحال رفضه قد يرحل المدير الفني الأرجنتيني عن النادي الإسباني بعد نحو 9 سنوات قضاها مع الفريق.

وفاز أليغري البالغ من العمر 52 عاما مع يوفنتوس بـ5 ألقاب للدوري الإيطالي و4 لكأس إيطاليا وبطولتين لكأس السوبر المحلية، كما صعد مع الفريق مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا، وخسرهما أمام برشلونة وريال مدريد عامي 2015 و2017 على الترتيب.