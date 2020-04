اليويفا يمنح أعضاءه 236.5 مليون يورو لمواجهة أزمة كورونا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، إنه منح 236.5 مليون يورو (256 مليون دولار) لأعضائه المؤلفين من 55 اتحادا؛ لمواجهة التداعيات المالية لوباء كوفيد-19.

وأوضح اليويفا أن كل اتحاد سيتسلم 4.3 مليون يورو من صندوق مخصص لأهداف تتعلق بالتنمية، لكنه سمح لكل اتحاد بتحديد أولوياته في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في بيان: "الاتحاد الأوروبي يود مساعدة الأعضاء للتعامل بالطرق المناسبة مع ظروفهم الخاصة".

وأضاف: "نتيجة لذلك وافقنا على منح 4.3 مليون يورو لكل اتحاد عن بقية الموسم الحالي والموسم المقبل، كجزء من مدفوعات لتمويل الاستثمار ويمكن استغلالها من الأعضاء لدعم قطاع كرة القدم".

ويدرس اليويفا احتمالين لاستئناف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، عبر إقامة المسابقات المحلية بالتزامن مع القارية، أو إكمال المنافسات المحلية قبل عودة البطولات الأوروبية في أغسطس آب.

