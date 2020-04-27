وكيل فابيان رويز يعلق مجددا على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

علق ميغيل ألفارو وكيل أعمال النجم الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نابولي على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالتعاقد مع اللاعب الشاب.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عن ألفارو قوله: "سنتحدث بخصوص مستقبل فابيان رويز مع نابولي بنهاية الموسم".

وأضاف "سنخبر نابولي بكل ما هو جديد حال وجود عرض واضح للحصول على خدمات رويز، فكرة اهتمام الأندية الكبيرة بالحصول على رويز أمر طبيعي بسبب الأداء الذي يقدمه في الملعب".

وختم ألفارو "رغم كل ذلك فابيان رويز يشعر بالهدوء رغم كل ما يدور حول مستقبله".

ويتردد أنو فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب بإمكانات روزيز، البالغ من العمر 24 عاما، ويريد التعاقد معه في السوق الصيفي المقبل،كما يتردد أن برشلونة يريد التعاقد مع اللاعب، الذي سبق أن عمل مع مدربه كيكي سيتين في ريال بيتيس.

وغادر فابيان رويز ريال بيتيس إلى نابولي صيف العام 2018، ويرتبط بعقد مع النادي الإيطالي حتى يونيو 2023.

ولعب رويز 32 مباراة الموسم الحالي مع نابولي، ليصل إلى 72 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 5.