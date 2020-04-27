ريال مدريد ينافس ناديين كبيرين على صفقة نجم أياكس

بات موقف دوني فان دي بيك المطلوب في ريال مدريد أكثر وضوحا بعد إلغاء الدوري الهولندي، حيث سيتمكن لاعب وسط أياكس أمستردام من تحديد وجهته التالية.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد اجتماع مع الأندية والاتحادات التي تمثل المدربين واللاعبين يوم الجمعة الماضي أن لقب الدوري لن يُمنح لأي فريق، بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في إنهاء الموسم قبل الأوان.

لكن أياكس أمستردام وألكمار، المتساويين في رصيد النقاط على قمة الترتيب قبل تسع جولات على نهاية الموسم، سيتأهلان لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووفقًا للمعلومات الواردة في الصحافة الهولندية التي أشارت إلى اتفاق مسبق بين اللاعب وريال مدريد، بات الوقت متاحا أمام فان دي بيك لتقييم كافة الخيارات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن سعر اللاعب سيتأثر بالطبع بتداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث كان سعره نحو 50 مليون يورو.

كما أن اهتمام ريال مدريد بضمه سيتأثر بتألق لاعبين مثل مارتن أوديغارد المعار إلى ريال سوسيداد وإدواردو كامافينجا وبول بوغبا.

وينافس ريال مدريد على فان دي بيك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تعاقد بالفعل مع البرتغالي برونو فرنانديز في السوق الشتوية الأخيرة، ويخطط لإحداث ثورة في خط الوسط مع رحيل محتمل لبوغبا، وسيكون أولي غونار سولشاير هو الذي يقرر ما إذا كان لاعب أياكس سينضم لأولد ترافورد أم لا.

وكذلك أبدى يوفنتوس اهتمامه بلاعب الوسط المهاجم في ظل احتمالية رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا، لذلك يظل دي بيك محط أنظار حامل لقب الدوري الإيطالي.