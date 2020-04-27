هيغواين: يوفنتوس طردني بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.. وكنت قريبًا من الاعتزال

قال الأرجنتيني الدولي غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، إن تعاقد البيانكونيري مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع الموسم الماضي، كان بمثابة الصدمة بالنسبة له، في ضوء تعامل مسؤولي اليوفي معه بعد انضمام "الدون".

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس من نادي ريال مدريد الإسباني، في صيف 2018 مقابل 120 مليون يورو، في صفقة مذهلة وصادمة على الجميع، حيث لم يكن من المتوقع على الإطلاق أن يرحل رونالدو عن الميرينغي.

وأضاف "هيغواين" في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عندما وصل رونالدو إلى يوفنتوس أبلغني مسؤولو النادي أنهم وجدوا لي وجهة أخرى، إنهم لم يطلبوا مني أن أرحل، لقد طردوني بشكل مباشر".

ولعب هيغواين لناديي ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، قبل أن يعود مطلع الموسم الجاري إلى يوفنتوس مرة أخرى.

واستعاد هيغواين مكانه في التشكيل الأساسي للمدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري، حيث شارك في 34 مباراة، وأحرز 8 أهداف وصنع مثلها.

وأضاف هيغواين: "بكيت بشدة عندما رحلت عن ريال مدريد، ونفس الأمر حدث معي بعد رحيلي من نابولي، لم يكن هناك أي تقارب في الفكر مع رئيس النادي دي لورينتس، وطالبني بالموافقة على الرحيل واتخاذ قراري وقتها، لم أتردد، ورحلت إلى يوفنتوس، ولم أكن أرغب في البقاء برفقة هذا الرجل ولو لدقيقة واحدة".

وأكد هيغواين، أنه كان على وشك اعتزال كرة القدم، بعد نهائي كأس العالم 2014 بين الأرجنتين وألمانيا، عقب إهدار انفراد تام أمام المرمى في المباراة التي انتهت لصالح المانشافت بهدف نظيف.

وأتم هيغواين: "كنت قريبًا للغاية من الاعتزال، ولكن والدتي أقنعتني بالاستمرار، ونجحت في ذلك".