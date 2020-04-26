وزير الرياضة الإيطالي يحدد شرط إلغاء الموسم

حدد فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، اليوم الأحد، شرط إلغاء الموسم، المتوقف بسبب فيروس كورونا.

وقال سبادافورا، لبرنامج "Rai Che tempo che fa" إن استئناف الدوري الإيطالي غير مؤكد بعد".

وأضاف "سنستأنف التدريب للرياضات الجماعية في 18 مايو، لكن بشرط تأكيد شروط السلامة والأمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وتابع "لا أريد إبطاء استئناف كرة القدم، لكن يجب الانتظار، يجب أن تكون هناك بروتوكولات محددة بشأن سلامة الرياضيين".

وأوضح سبادافورا "الاتحاد الإيطالي قدّم بروتوكولا واللجنة العلمية اعتبرته غير كاف ويحتاج لتعديلات، عندما يتم الاتفاق على البروتوكول يمكننا أن نقرر ما إذا كان سيتم استئناف كرة القدم أم لا".

وقال وزير الرياضة إنه إذا كان اختبار لاعب آخر إيجابيا لفيروس كورونا، فسينتهي الموسم، وأشار: "الدوري الإيطالي لا يميل لتعليق الموسم أو حتى التدريبات، هناك ضغط قوي للغاية بهدف الاستئناف، ندرك أن عالم كرة القدم يستحق الاحترام والدعم، لأنه أحد أكبر الموارد الاقتصادية في البلاد".

وواصل "هناك شكوك كثيرة، الوضع معقد، لا شيء يجب أن يؤخذ على أنه من المسلّم به، ليس من المؤكد استئناف الموسم، يجب أن نكسب هذه الفرصة بالسلوك الصحيح".

واليوم الأحد أعلن جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، إمكانية استئناف تدريب أندية الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي إنه تقرّر بدء تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، اعتبارًا من الرابع من مايو المقبل، لكن، مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما أكد أنه من الأشياء التي سيسمح ببدء الأندية في التدريب بانتظام، وقال كونتي: "الآن نبدأ مرحلة التعايش مع الفيروس المنحنى، ويمكن أن يرتفع، والخطر موجود، ولكن يجب أن نواجه هذا بطريقة منهجية وبدقة.