صحيفة: يوفنتوس يقرر تمديد عقد كيليني ويمنحه دورا إداريا

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن يوفنتوس ينوي تجديد عقد مدافعه المخضرم جورجيو كيليني.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن يوفنتوس قرر تمديد عقد كيليني موسما جديدا، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن كيليني سيحصل على دور إداري في يوفنتوس بعد نهاية عقده، بعد اتفاق مع أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس.

وهذا الموسم الـ15 لكيليني مع يوفنتوس، حيث شارك في 509 مباريات للبيانكونيري، سجل فيها 36 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

ولعب كيليني 3 مباريات فقط مع يوفنتوس، الموسم الحالي، حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجدد كيليني عقده مع يوفنتوس أواخر العام 2018.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي رصيده 63 نقطة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن لاتسيو الثاني.