تطور جديد بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، تطورات جديدة تخص مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وأوضحت صحيفة "توتو سبورت"، أنه تأكد بقاء رونالدو مع يوفنتوس لموسمين آخرين، أي حتى نهاية عقده مع البيانكونيري صيف العام 2022.

وأضافت أن مسؤولي يوفنتوس على تواصل دائم مع رونالدو، حيث أكد النجم البرتغالي التزامه مع الفريق حتى نهاية عقده.

وأوضحت "توتو سبورت" أن الأزمة التي سببها فيروس كورونا أضرت كثيرًا على كرة القدم، لكنها لن تؤثر على العلاقة بين يوفنتوس ورونالدو.

وأشارت إلى إن يوفنتوس ورونالدو لديهما عدة أسباب لمواصلة العمل معًا، أبرزها العلاقة القوية، إضافة لحالة مرتفعة من الرضا المتبادل.

وتكهنت تقارير قبل أيام بإمكانية عودة رونالدو، البالغ من العمر 35 عامًا، لناديه ريال مدريد الإسباني.

وانتقل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس صيف العام 2018، بعد 9 مواسم قضاها في سانتياغو برنابيو سجل فيها 450 هدفًا.

ولعب رونالدو 75 مباراة مع يوفنتوس، سجل فيها 53 هدفًا وصنع 14.