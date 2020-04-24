تحسبًا لانتقاله إلى برشلونة.. إنتر ميلان الإيطالي يستقر على بديل مارتينيز

بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي التجهيز لمرحلة ما بعد رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

ويضع النادي الكتالوني لاوتارو مارتينيز على رأس الأهداف في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتمسك إنتر ميلان بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز وقيمته 111 مليون يورو، إلا أنه بدأ البحث عن بديل لمهاجمه الأرجنتيني تحسبًا لانتقاله إلى البلوغرانا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن إنتر ميلان قد استقر على الدولي الكندي جوناثان دافيد مهاجم فريق جينت البلجيكي البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يعد أحد أبرز النجوم الصاعدة في الدوريات الأوروبية.

ونجح المهاجم الكندي الشاب في تسجيل 18 هدفًا بجانب 8 تمريرات حاسمة في الدوري البلجيكي هذا الموسم قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن جينت كان قد حدد سعر جوناثان دافيد بـ 25 مليون يورو، إلا أنه من المرجح أن تنخفض قيمة المهاجم السوقية إلى 15 مليون يورو فقط نتيجة للأزمة الاقتصادية الحالية، وهو رقم أقل بكثير من الذي يتوقع مسؤولو النيراتزوري الحصول عليه من صفقة رحيل مارتينيز.

ويقارن بعض المراقبون في إيطاليا المهاجم الذي يتميز بسرعته الكبيرة بالنجم النرويغي الشاب إيرلنغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.