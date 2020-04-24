أخبار ريال مدريد وبرشلونة: صدام مرتقب بين الملكي وباريس سان جيرمان.. وتطورات مستقبل بوغبا

يبدو أن النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سيكون مثار حديث الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اهتمام عدة أندية بضمه.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أهم وآخر أخبار الكرة الأوروبية والأندية العالمية الكبرى:

باريس سان جيرمان يهدد صفقة ريال مدريد

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي طرفًا قويًا في المفاوضات لضم نجم بروسيا دورتموند الألماني إيرلينج هالاند الذي يعد الهدف الرئيس في ميركاتو الموسم المقبل لنادي ريال مدريد الإسباني.

وكشف تقرير نشرته صحيفة (سبورت) عن صدام مرتقب بين باريس، وريال مدريد، خاصة أن إدارة النادي الفرنسي غاضبة من طريقة تفاوض الريال مع كيليان مبابي نجم باريس وتحريضه على عدم تجديد عقده وهو ما يدفع باريس للإبقاء على مبابي حتى نهاية عقده.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان يرغب أيضًا في توجيه ضربة لريال مدريد بالفوز بخدمات هالاند أحد أبرز اللاعبين الذين طلبهم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في الموسم المقبل.

في المقابل، كشف موقع (LE 10 SPORT) عن دخول فريق باريس سان جيرمان في مفاوضات للتعاقد مع النجم البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد بجانب يوفنتوس الإيطالي.

وأكد الموقع الفرنسي أن مارسيلو أصبح هدفًا مهمًا للعملاق الباريسي مع اقتراب رحيل الظهير الأيسر لافين كورزاوا.

وكشفت صحيفة (ماركا) عن سبب فشل مفاوضات رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد إلى ميلان الإيطالي في الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن مودريتش وافق على الرحيل إلى ميلان بعد مفاوضات قادها معه المدير الرياضي السابق بوبان لضمه، ولكن رحيل بوبان عن منصبه أفسد المفاوضات.

تطور جديد في مستقبل بوغبا

شهد مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تطورًا جديدًا بحسب صحيفة (ليكيب) الفرنسية.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا سيرحل عن المانيو بعد تزايد الضغوط على إدارة العملاق الإنجليزي بخصوص رحيله، خاصة أن أندية: ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ترغب بضم بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد حدد سعر بوغبا للسماح له بالرحيل بمقابل مالي لا يقل عن 100 مليون يورو.

برشلونة يعرض صفقة تبادلية لضم لاعب توتنهام

كشفت شبكة (سكاي سبورتس) عن وجود مفاوضات متقدمة بين إدارة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب فريق توتنهام الإنجليزي تانجي ندومبلي.

وأكدت الشبكة العالمية أن برشلونة عرض رحيل اثنين من لاعبيه ضمن هذه الصفقة التبادلية للفوز بخدمات نجم وسط السبيرز.

وأشارت إلى أن برشلونة عرض صفقة تبادلية تشمل رحيل نيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي نجمي البارسا، للفوز بخدمات ندومبلي في ظل الصراع على هذه الصفقة.

وتراجع نادي برشلونة عن التفاوض مع اللاعب أوناي نيونيز مدافع أتلتيك بلباو في الموسم الجديد.

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع نجم تشيلسي

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع اللاعب جورجينهو نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مفاوضات للتعاقد مع جورجينهو بناءً على طلب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي على حساب ميراليم بيانيتش نجم خط وسط اليوفي الذي اقترب من الرحيل.

ودخل جورجينهو في مفاوضات للرحيل إلى يوفنتوس للعب مجددًا تحت قيادة المدرب الإيطالي ساري.