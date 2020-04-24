عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: "ريال مدريد يهاجم".. أفضل مهاجم في العقد.. والخوف من العودة (صور)

شكّل مصير المسابقات المحلية في أوروبا وأخبار سوق الانتقالات ومصير عدة لاعبين ورغبة السعودية في تنظيم الألعاب الآسيوية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بأخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية وأخبار الأندية واللاعبين السعوديين وخوف اللاعبين في إسبانيا من العودة للعب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الجدل الدائر في ريال مدريد حول النجم القادم لوسط الميدان وكتبت: "أوديغارد أو مودريتش".

وتحدثت الصحيفة عن اهتمام يوفنتوس بنجم أتلتيكو مدريد وكتبت: "يوفنتوس مهتم بتوماس".

سبورت

ركزت الصحيفة على رأي اللاعبين في العودة للعب مجددا في إسبانيا وكتبت: "الخوف من العودة".

كما تحدثت عن سوق انتقالات برشلونة ومصير عدة لاعبين وكتبت: "برشلونة يريد 45 مليون يورو للتخلي عن سيميدو" و"نابولي مهتم بصامويل أومتيتي".

كما تحدثت عن ريال مدريد ورغبته في ضم كيليان مبابي وكتبت: "باريس سان جيرمان سئم من ريال مدريد بسبب مبابي".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على سعي برشلونة للتعاقد مع تيمو فيرنر وكتبت: "اتصالات مع فيرنر".

كما تحدثت عن نيمار وكتبت: "نيمار حريص على اللعب مجددا".

أس

ركزت الصحيفة على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند والآراء في موهبته وكتبت: "سيكون أفضل مهاجم في العقد".

كما تحدثت عن قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن التأهل للمنافسات القارية وكتبت: "الويفا سيحترم معايير الاتحادات بشأن التأهل لمنافسات الأوروبية".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اهتمام ريال مدريد بـ3 لاعبين فرنسيين هم: بول بوغبا وكامافينغا وكيليان مبابي وكتبت: "ريال مدريد يهاجم".

كما تحدثت عن إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى في باريس وكتبت: "لن تكون هناك بطولة أوروبا في باريس".



الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وإمكانية استكماله في الصيف وكتبت: "صيف الدوري".

كما تحدثت عن ألمانيا وكتبت: "نموذج ألماني: لا تتوقف العدوى".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تواريخ عودة الدوري الإيطالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وكتبت: "الدوري الإيطالي: 6 يونيو – 2 أغسطس".

كما تحدثت عن ترشيح الفرنسي دافيد تريزيغيه نجم يوفنتوس السابق ماورو إيكاردي للانتقال للسيدة العجوز وكتبت: "تريزيغول يصوت على إيكاردي".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فريق الاتحاد السعودي وكتبت: "التأجيل ينقذ الاتحاد" وعن مشكلة الأجانب وكتبت: "فرانكفورت تحجر أجانب الدوري".

كما تحدثت عن طلب السعودية تنظيم دورة الألعاب الآسيوية وكتبت: "السعودية تطلب الحدث الرياضي الأكبر".

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية وكتبت: "الإسبان: صفقات خاسرة" و"فليك يقف مع نوير" و"الرقص ترفيه اللاعبين في إنستغرام".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مبادرة طواف الإمارات للدرجات الهوائية وكتبت: "طواف الإمارات يطلق تحدي مبادلة الافتراضي".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية وكتبت: "اتحاد الكرة يناقش التعديلات القانونية" و"أول اجتماع لمجلس الشارقة الرياضي، تجديد الثقة في العنبري واستحداث إدارة طبية" و"نائب رئيس الطائرة لن يترشح لولاية جديدة".

الصحيفة اهتمت بالأخبار الدولية وكتبت: "الحكومة البريطانية تطلب بث البريميرليغ مجانا" و"فيفا يدرس تأجيل تصفيات المونديال إلى 2021".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على عقود اللاعبين في زمن كورونا وكتبت: "الواتساب يجدد عقود اللاعبين في زمن كورونا".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية وكتبت: "كريسبو ينضم لمبادرة خلك نشيط خلك سليم" و"ورشة اتحاد الكرة لتعديلات اللوائح" و"رئيس للشؤون الصحية جديد للشارقة" و"بيريرا رسالة اطمئنان من الإمارات للبرازيل".

الصحيفة اهتمت بالأخبار الدولية وكتبت: "بطولتا آسيا تحت 16 و19 عاما في أكتوبر" و"النيجيري أحمد موسى ينفي إصابته بفيروس كورونا" و"روديغر يتكفل بإطعام تمريض مستشفى".