بعد اهتمام ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.. إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا لنجمه

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، موقف إنتر ميلان من بيع لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بعد تقارير تحدثت عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" فإن بروزوفيتش من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي، ولا تنوي إدارة النيراتزوري بيع اللاعب مطلقا.

وأضافت أن إنتر ميلان جهز عرضا جديدا لتجديد عقد بروزوفيتش حتى صيف 2023، بحيث يحصل على راتب سنوي 4.5 مليون يورو، أي بزيادة مليون يورو عن راتبه الحالي.

يشار إلى أن بروزوفيتش، البالغ من العمر 27 عاما، انضم لإنتر ميلان في يناير 2015 بنظام الإعارة من دينامو زغرب، قبل أن يشتريه النادي الإيطالي صيف 2016، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2022.

وتأتي محاولة إنتر ميلان للإبقاء على بروزوفيتش بعد تقارير تحدثت عن سعي أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول وبايرن ميونخ للتعاقد معه.

وشارك بروزوفيتش في 32 مباراة الموسم الحالي مع إنتر ميلان في مختلف المسابقات، سجل فيها 3 أهداف، وصنع 5.