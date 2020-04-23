نابولي يستهدف مدافع نادي برشلونة لتعويض رحيل كوليبالي

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، إن نابولي الإيطالي ينوي التعاقد مع أحد لاعبي نادي برشلونة، في السوق الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن نابولي يبحث عن بديل مع اقتراب رحيل مدافعه كاليدو كوليبالي، الذي يرتب بكبار الأندية الأوروبية، وأضافت أن الفرنسي صامويل أومتيتي ضمن قائمة المرشحين لخلافة كوليبالي.

وأوضحت الصحيفة: "نابولي تواصل بالفعل مع برشلونة للاستفسار عن وضع أومتيتي، خاصة أن خزينة النادي الإيطالي ستنتعش بعد بيع كوليبالي، إلى جانب تراجع قيمة أومتيتي".

وبحسب "سبورت"، فإن برشلونة كان يريد الحصول على 50 مليون يورو من بيع أومتيتي، قبل تفشي فيروس كورونا، لكنها أوضحت أن المشكلة الرئيسية أمام إتمام الصفقة تتمثل في راتب اللاعب، كما أن أومتيتي يفضل البقاء مع برشلونة.

وأردفت: "فكرة برشلونة هي المراهنة على كليمونت لينغليت، على الرغم من أنهم لن يغلقوا الباب أمام رحيله أيضا إذا تلقى عرضًا ماليًا جيدًا".

ودفع برشلونة 25 مليون يورو لشراء أومتيتي من أولمبيك ليون صيف 2016، ومدد عقده حتى صيف 2023 في 2018، وتمت زيادة راتبه كما رفع الشرط الجزائي في عقده ليبلغ 500 مليون يورو.

وتقلص دور أومتيتي البالغ من العمر 26 عاما في برشلونة بسبب الإصابات، وشارك في 16 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الحالي، بواقع 1209 دقائق.