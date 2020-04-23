مستشار الرئيس النيجيري يطالب كريستيانو رونالدو بوضع اسمه "CR7 " على ملعب برشلونة بدلا من كامب نو

أشعل مسؤول نيجيري كبير جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد مطالبته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بشراء حقوق تسمية ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة الإسباني، وإطلاق اسمه عليه.

وقال بشير أحمد، المستشار الإعلامي البارز للرئيس النيجيري محمد بوهاري، في تغريدة على موقع "تويتر": "عزيزي كريستيانو، لماذا لا تشتري ملعب كامب نو، وتطلق عليه اسم "CR7"، في إشارة إلى الاسم الشهير للنجم كريستيانو رونالدو، وأرفق مستشار الرئيس النيجيري رابط حساب رونالدو على "تويتر" في تغريدته.



ووضع بشير أحمد صورة للخبر الخاص بإعلان نادي برشلونة عن بيع حقوق تسمية ملعب "كامب نو" لموسم 2020 – 2021، وذلك لجمع الأموال والمساعدة في محاربة وباء "كورونا" المستجد، بحسب بيان العملاق الكتالوني.

وساهمت تغريدة المسؤول النيجيري البارز في ردود فعل مختلفة جاءت من أنصار برشلونة وريال مدريد على حد سواء.

وقال أحد المغردين المناصرين لبرشلونة: "مشكلة هذا الملعب أن رونالدو خسر فيه بأكبر نتيجة في تاريخه".

وردّ آخر من جماهير الميرينغي: "رونالدو سجّل في كامب نو أكثر من ميسي".

وأشارت تقارير إلى أن تلك التغريدة جاءت ذكرى اليوم الأول الذي حقق فيه كريستيانو رونالدو أول انتصار له على برشلونة برفقة ناديه السابق ريال مدريد في الدوري الإسباني، الليغا، وكان ذلك يوم الـ21 من أبريل 2012، وساهم رونالدو في الفوز بهدف سجّله خلال الشوط الثاني.

وساهم هذا الانتصار الذي تحقق على ملعب "كامب نو" في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني هذا الموسم، وكان له مذاق خاص، حيث تحقق على البلوغرانا الذي كان يضم وقتها العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي، ألكسيس سانشيز، أندريس إنييستا، وتشافي هرنانديز، وداني ألفيش.

كان نادي برشلونة عرض حقوق تسمية ملعبه الخاص "كامب نو" للبيع لمدة عام على أن يخصص الدخل لمواجهة جائحة كورونا.