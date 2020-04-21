لوكاكو يعترف: معظم لاعبو إنتر ميلان ظهرت عليهم أعراض كورونا

كشف البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي عن معاناة أغلب زملائه في الفريق من أعراض فيروس كورونا المستجد بعد إجازة عيد الميلاد (الكريسماس).

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: كل اللاعبين عانوا من السعال والحمى.

وأشار إلى أن زميله المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار كاد أن يغيب عن الوعي خلال المباراة أمام كالياري في 26 يناير الماضي.

وقال: حصلنا على راحة أسبوع في ديسمبر وبعد عودتنا أقسم أن 23 من أصل 25 لاعبا عانوا من التعب، ليست مزحة، لعبنا أمام كالياري وفي آخر 25 دقيقة اضطر سكرينيار لمغادرة الملعب ولم يتمكن من استكمال المباراة وكاد أن يغيب عن الوعي.