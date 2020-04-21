أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: صراع الكبار على نجم إنتر.. والبارسا يتحرك لضم خليفة سواريز

يدور صراع شرس على صفقات مميزة في الانتقالات القادمة بالنسبة للموسم الجديد في أندية أوروبا.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أبرز ملامح وأهم أخبار الكرة الأوروبية اليوم الثلاثاء:

صراع مثير على صفقة نجم إنتر

يلوح في الأفق صراع مثير بين كبار أندية أوروبا على صفقة التعاقد مع نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي مارسيلو بروزفيتش في الموسم المقبل.

وذكر موقع (LE 10 SPORT) الفرنسي أن صفقة بروزفيتش أصبحت الشغل الشاغل لعدة أندية أوروبية كبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الدوري الإسباني الذين أبديا رغبة قوية في ضم اللاعب.

وأشار الموقع إلى نادي ليفربول الإنجليزي يرغب أيضاً في التعاقد مع اللاعب كما انضم إلى السباق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فشل مفاوضاته لضم الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان الإيطالي.

وكشف الموقع عن سعر اللاعب حالياً والذي يصل إلى 60 مليون يورو ولكن هذا السعر قد يصل إلى رقم ضخم وكبير حال اشتعال الصراع بين الأندية الكبرى.

برشلونة يتحرك لضم خليفة سواريز

تحرك نادي برشلونة الإسباني لضم مهاجم سوبر جديد يكون خليفة للنجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي اقترب من الرحيل في الموسم الجديد.

ورغم مفاوضات برشلونة المكثفة لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر الإيطالي إِلا أن إدارة البارسا تسير في اتجاه معاكس بعدما بدأت المفاوضات بشكل جاد مع تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا وفريق لايبزيغ لضمه في الموسم الجديد.

وذكر موقع (LE 10 SPORT) أن برشلونة تفاوض بالفعل مع ممثلي اللاعب الألماني لمعرفة الشروط المالية المقترحة لحسم الصفقة بشكل رسمي في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الفرنسي أن فيرنر يعد خياراً مهماً لتدعيم صفوف برشلونة في الموسم الجديد مع اقتراب رحيل لويس سواريز.

وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن رفض إيفان راكيتيتش نجم فريق برشلونة الإسباني عرضاً للرحيل في الموسم المقبل إلى نادي نابولي الإيطالي ولكن اللاعب الكرواتي رفض الرحيل للفريق ولم يحسم مصيره بعد مع البارسا.

يوفنتوس يفاوض نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود مفاوضات لانضمام البلجيكي درايس ميرتينز نجم فريق نابولي الإيطالي إلى نادي يوفنتوس في الموسم الجديد.

وأكد تقرير إيطالي أن اللاعب البلجيكي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في الموسم الجديد خلال الموسم المقبل بناء على ترشيح المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس خاصة أنه سبق ودرب نابولي.

ولن تكون مهمة يوفنتوس سهلة في ضم ميرتينز خاصة أن اللاعب تلقى عروضاً مغرية للرحيل عن نابولي من تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين وموناكو الفرنسي.

في المقابل، يحاول إنتر ميلان الإيطالي تمديد عقد لاعبه اشلي يونج الذي انضم قادماً من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر يناير الماضي.

مانشستر يونايتد يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات للتعاقد مع جواو فيليكس نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن فيليكس دخل دائرة اهتمامات فريق مانشستر يونايتد للتعاقد معه في الموسم المقبل رغم الأنباء الواردة حول اتفاق مانشستر يونايتد مع اللاعب جادون سانشو نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال الموسم المقبل.

وطلب المدرب أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في ضم جواو فيليكس خلال الموسم المقبل لتدعيم الجانب الهجومي خاصة أن اللاعب يملك القدرة على التواجد في عدة مراكز هجومية.