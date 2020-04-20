حقيقة مفاوضات يوفنتوس مع نادي برشلونة حول صفقة إيفان راكيتيتش

كان دائما إيفان راكيتيتش على رادار يوفنتوس بطل إيطاليا خاصة خلال الشهور الأخيرة في ظل انتهاء عقده مع برشلونة العام المقبل، لكن وسائل إعلام إيطالية تقول إنه لم يحدث أي اتصال بالنادي والدولي الكرواتي.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بالفعل أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس نقل اقتراحه بالتعاقد مع راكيتيتش إلى برشلونة.

ومع ذلك، لم يقم النادي الإيطالي بأي خطوة حتى الآن، وهذا يعني أن راكيتيتش لا يعرف شيئا عن رغبة يوفنتوس ولم يتلق أي عرض منه.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن اللاعب لا ينتظر أيضا عرضا من يوفنتوس أو غيره من الأندية لأنه تفكيره ينصب على البقاء في برشلونة أو اختيار مصيره بنفسه بالرحيل مجانا.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب قائمة، على الرغم من أنها لم تتمكن من تحديد الجهة التي يمكن أن تتعاقد معه في ظل رغبة أرتورو فيدال في الانتقال لإيطاليا نظرا للوضع الحالي الناجم عن وباء كورونا ما يجعل حدوث صفقة تبادلية أمرا محتملا للغاية.

ويعلم اللاعب أن مستقبله بعيد عن كامب نو ويريد التحكم في مصيره، كما قال في مقابلة سابقة مع "موندو ديبورتيفو" عندما أشار إلى "لست كيسا من البطاطس".

وفي نفس العام، في يناير، كان هناك حديث بالفعل بأن برشلونة ويوفنتوس قد تفاوضا في الشتاء الماضي على تبادل راكيتيتش مع الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا (29 عاما) ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين في النهاية.

وانضم راكيتيتش إلى برشلونة في صيف 2014 قادما من إشبيلية وكان لاعبا رئيسيا في الثلاثية التي حققها الفريق تحت قيادة لويس إنريكي لكنه فقد مكانه مع إرنستو فالفيردي مع قدوم فرينكي دي يونغ ليجلس على مقاعد البدلاء لكنه عاد مع كيكي سيتين قبل توقف الموسم.