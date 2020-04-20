يويفا يدعو الاتحادات المحلية للاختيار بين بديلين لاستكمال الموسم

يأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إنهاء جدول أعماله هذا الأسبوع بالاتفاق على إنهاء المسابقات المحلية الأوروبية ودوري الأبطال والدوري الأوروبي حيث سيدعو ألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا" الاتحادات المحلية للاختيار بين بديلين لاستئناف المسابقات المحلية والأوروبية لهذا الموسم.

وتوقف النشاط في معظم أنحاء أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت في غلق الحدود وإجراءات العزل العام وتوقف حركة الطيران بين الدول ما أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة للأندية حول العالم.

ويستدعي تشيفرين غدا الثلاثاء مجموعة العمل التي شكلتها روابط الدوري في أوروبا واتحاد اللاعبين المحترفين بينما سيجتمع يوم الأربعاء مع ممثلين عن 55 اتحادا محليا في أوروبا للاستماع إلى رأيهم في الخيارين اللذين أعدهما الإيطالي جيورجيو ماركيتي مدير لجنة المسابقات في اليويفا.

وسيلتقي يوم الخميس رئيس الاتحاد الأوروبي مع اللجنة التنفيذية لليويفا لاتخاذ قرار جماعي بشأن استئناف المسابقات وفقا لوضع الجائحة ومدى تفشيها في القارة.

تيباس والليغا

ويشارك خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا في الاجتماعات باعتباره عضوا في فريق عمل يويفا وكشف عن أن خطة إسبانيا هي العودة إلى التدريب في مايو/آيار المقبل واستئناف الدوري في الأسبوع الأول أو الثاني من يونيو/حزيران.

وقال تشيفرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إن "نفس الخطة تنطبق على بطولات الدوري الأوروبية الأخرى".

وأنه لا يستبعد "أن البطولات المحلية والأوروبية يمكن أن تُقام بالتوازي، وكلاهما دون جماهير لأنها الطريقة الوحيدة لاستعادة بعض الحياة الطبيعية للعبة ولكي يستمتع المشجعون بفرقهم وكرة القدم مرة أخرى ".

إذا سمحت السلطات الصحية بذلك، فإن السيناريو الأول يفكر في بدء الدوري الإسباني في الخامس من يونيو/حزيران، وفي حالة إسبانيا (حيث لا يزال هناك 11 جولة متبقية على نهاية البطولة)، ستستغرق البطولة 8 أسابيع متتالية على أن تقام الجولة الأخيرة يوم الأحد، 26 يوليو/تموز وفي الأسبوع التالي، سيكون خاليا لخوض نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، والذي سيقام بالتوازي مع الدوري خلال شهري يونيو ويوليو حتى الوصول إلى مباراته النهائية، والتي ستكون يوم السبت الأول من أغسطس/آب.

السيناريو الثاني

وتتمثل الخطة الثانية في يويفا في إقامة دوري أبطال أوروبا بالكامل في أغسطس. مع جدول مضغوط بعد انتهاء البطولات المحلية، حيث تقام المباريات المتبقية في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال يومي السابع والثامن من أغسطس وضمنها مباريات مانشستر سيتي مع ريال مدريد، وبرشلونة مع نابولي، و بايرن ميونخ مع تشيلسي، ويوفنتوس مع أولمبيك ليون.

ووفقا لهذه الخطة، ستقام مباريات دور الـ8 في 11 أو 12 أغسطس والعودة في 14 أو 15. حيث تأهلت أندية أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان ولايبزيغ وأتلانتا قبل التوقف.

وستقام مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي في 18 و19 أغسطس والعودة يومي 21 و22، وستقام المباراة النهائية لأبرز منافسة أوروبية في 29 أغسطس في ملعب أتاتورك في إسطنبول.

وسيتم تفعيل هذين الخيارين في حالة واحدة فقط تتمثل في عدم تأجيل الدوريات المحلية حتى سبتمبر أو أكتوبر "لأن ذلك سيكون له تأثير كبير على الجدول الزمني للموسم المقبل، والذي سيشهد يورو 2021 ".